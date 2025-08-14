Uỷ ban Ngày Thế giới Trẻ em thuộc về Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Với một Phúc chiếu được công bố ngày 13/8, Đức Giáo hoàng Lêô XIV quyết định chuyển Ủy ban do Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập để tổ chức các sự kiện dành cho thiếu nhi vào cơ cấu của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.

Vatican News

Từ một cơ quan trực thuộc Đức Thánh Cha, Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ em, được Đức Giáo hoàng Phanxicô thành lập năm ngoái để tổ chức và điều phối các Ngày Thế giới Trẻ em, nay được sáp nhập vào Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Quyết định này được Đức Giáo hoàng Lêô XIV đưa ra sau buổi tiếp kiến Đức Tổng giám mục Edgar Peña Parra, Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, hôm 6 tháng 8 và được công bố trong một Phúc chiếu. Văn kiện được ký ngày 9/8, nêu rõ: “Quyết định cấp cao này được thông báo cho hai cơ quan liên quan để thực hiện các thủ tục bàn giao”.

Thành lập năm 2024

Ngày 20 tháng 11 năm 2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Ngày Thế giới Trẻ em, với nhiệm vụ “thúc đẩy sinh hoạt Giáo hội và tổ chức mục vụ cho Ngày Thế giới Trẻ em”. Đây là sự kiện theo mô hình của Ngày Giới trẻ Thế giới, quy tụ thiếu nhi từ khắp nơi về tham dự một chương trình đức tin, âm nhạc và chứng từ. Kỳ đầu tiên được tổ chức ngày 25 tháng 5 năm 2024 tại Sân vận động Olympic Roma, có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và hơn 50.000 thiếu nhi, trong đó có các em đến từ những vùng chiến sự.

Mục vụ dành cho thiếu nhi

Văn bản thành lập cũng nhấn mạnh Ủy ban Giáo hoàng có trách nhiệm điều phối và thúc đẩy các sáng kiến của các ủy ban tổ chức cấp quốc gia và khu vực, đồng thời cộng tác với các văn phòng mục vụ của Giáo hội địa phương và các Hội đồng Giám mục “để Ngày Thế giới Trẻ em không chỉ là một sự kiện đơn lẻ” và để mục vụ thiếu nhi ngày càng trở thành “một ưu tiên”.

Đầu tháng 2 năm ngoái, Ủy ban này đã tổ chức tại Dinh Tông Tòa Vatican một hội nghị với chủ đề “Hãy yêu thương và bảo vệ các em” nhằm đào sâu vấn đề quyền trẻ em trong bối cảnh các em ngày càng bị bóc lột và lạm dụng. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham dự cùng với các thành viên hoàng gia, các nhà chính trị và nhiều chuyên gia.

Giờ đây, toàn bộ công việc sẽ được chuyển sang Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cơ quan có nhiệm vụ phụ trách các vấn đề liên quan đến giáo dân và gia đình, trong đó bao gồm cả mục vụ và chăm sóc dành cho thiếu nhi.

Bộ này, hiện do Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell điều hành, cũng chịu trách nhiệm tổ chức các Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD), vốn trước đây được điều phối bởi “Ban Mục vụ Giới trẻ” thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân, được sáp nhập vào năm 2016 trong cuộc cải tổ của Đức Giáo hoàng Phanxicô, và nay trở thành Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống.