Tòa Thánh tái khẳng định ủng hộ mọi nỗ lực khôi phục hòa bình tại Haiti

Tòa Thánh một lần nữa bày tỏ sự gần gũi của Giáo hội với người dân Haiti, đồng thời nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định dành cho các nỗ lực nhằm kiến tạo hòa bình và ổn định tại đất nước đang chìm trong bạo lực triền miên này.

Vatican News

Ngày 20/8/2025, Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ (OAS) đã nhóm họp tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ để trình bày một lộ trình mới cho Haiti. Quốc gia này đã trải qua hơn bốn năm khủng hoảng, đặc biệt kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào ngày 7/7/2021. Các băng nhóm có tổ chức đã lộng hành, có lúc kiểm soát tới hơn 85% thủ đô Port-au-Prince. Hệ quả là hàng trăm ngàn người buộc phải rời bỏ nhà cửa và chỉ riêng năm 2024 đã có hơn 5.000 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp, Tổng Thư ký Albert Ramdin đã giới thiệu văn kiện “Hướng tới một Lộ trình do Haiti dẫn dắt để xây dựng ổn định và hòa bình với sự hỗ trợ khu vực và quốc tế”. Văn kiện này đề nghị gắn kết giữa ổn định trước mắt với những cải cách cơ cấu dài hạn, dưới sự lãnh đạo của chính người dân Haiti, cùng sự hỗ trợ từ các quốc gia trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại phiên họp, Đức Ông Juan Antonio Cruz Serrano, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Tổ chức các Quốc gia châu Mỹ, khẳng định Tòa Thánh hoan nghênh sáng kiến này. Ngài nhấn mạnh: lộ trình trên tìm cách đáp ứng tình trạng xã hội – chính trị và nhân đạo vô cùng bi thảm của Haiti, nơi đang phải đối diện với bất ổn dai dẳng, nghèo đói trầm trọng và bạo lực từ các nhóm vũ trang.

Đức Ông Cruz cũng nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV hôm 10/8/2025. Đức Thánh Cha tha thiết yêu cầu trả tự do ngay cho các con tin và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ cụ thể để người dân Haiti có được những điều kiện xã hội và thể chế cần thiết nhằm sống trong hòa bình.

Ngài cũng nhắc đến Tuyên bố ngày 23/7/2025 của các Giám mục Haiti, trong đó các ngài cảnh báo về sự tan rã xã hội và sự suy yếu của các cơ cấu nhà nước, vốn không còn đảm bảo an ninh, công lý hay những nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Ông Cruz khẳng định Tòa Thánh sẵn sàng cộng tác bằng mọi cách có thể để tìm kiếm con đường hòa bình cho người dân Haiti, đồng thời tái khẳng định sự gần gũi và nâng đỡ không ngừng của Giáo hội đối với đất nước đang đau khổ này.