Tòa Thánh tái khẳng định cam kết hỗ trợ các nước không giáp biển

Tại Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về các nước không giáp biển diễn ra tại Turkmenistan, Đức Tổng Giám mục Gabriele Caccia tái khẳng định cam kết của Tòa Thánh trong việc hỗ trợ các nước này, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động cụ thể để thúc đẩy công lý, phẩm giá và tăng trưởng bền vững.

Vatican News

Đức Tổng Giám mục Caccia nhấn mạnh những thách thức mà các nước không giáp biển phải đối mặt như nợ nần, chi phí vận tải cao, biến đổi khí hậu và nghèo đói, trong đó nghèo đói vẫn là thách thức lớn nhất và cấp bách nhất.

Tuy nhiên, theo ngài, "Nghèo đói không phải là điều không thể tránh khỏi, bởi vì nó là hậu quả của những cơ cấu và lựa chọn chính sách bất công, do đó nó có thể và phải được khắc phục". Ngài cũng lưu ý rằng việc phủ nhận các quyền văn hóa và thiếu cơ hội giáo dục làm gia tăng bất bình đẳng.

Đại diện Tòa Thánh cho rằng sự không công bằng trong thương mại quốc tế là rào cản lớn của sự phát triển. Nếu được định hướng bởi công lý và liên đới, thương mại có thể trở thành động lực phát triển. Ngoài ra, các nước này cần được hỗ trợ về vốn, giảm nợ và chuyển giao công nghệ để trở nên tự chủ.

Thông điệp chính của ngài là: "Con người phải là trung tâm của mọi chiến lược phát triển". Ngài nói: "Thương mại và tăng trưởng kinh tế không phải là mục đích tự thân, mà là phương tiện thúc đẩy sự phát triển toàn diện của mỗi người và sự tiến bộ của công ích".

Kết thúc bài phát biểu, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc khẳng định sứ mạng lâu dài của Tòa Thánh là "phục vụ sự hòa hợp giữa các dân tộc" và mở rộng "tình liên đới bền vững" tới những người đau khổ nhất.