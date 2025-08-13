Tòa Thánh công bố quy định về việc trao thầu các hợp đồng công

Ngày 9/8, Bộ Kinh tế đã ban hành Sắc lệnh Hành pháp Tổng quát số 1/2025, do Bộ trưởng Maximino Caballero Ledo ký, quy định các nguyên tắc minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong việc trao các hợp đồng công của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican.

Vatican News

Sắc lệnh này bao gồm Quy định thi hành của Tông thư dưới dạng tự sắc (motu proprio) được ban hành vào tháng 6/2020 về “Các quy tắc về minh bạch, kiểm soát và cạnh tranh trong quy trình trao thầu các hợp đồng công của Tòa Thánh và Quốc gia Thành Vatican”, được sửa đổi bởi Tông thư dưới dạng tự sắc được ban hành vào tháng 1/2024 có tựa đề “Nhằm hài hòa hơn nữa”.

Sắc lệnh mới, được ký ngày 5 tháng 8, gồm 8 phần và 52 điều, áp dụng các quy định của tự sắc “Nhằm hài hòa hơn nữa”, vốn đã cập nhật Bộ luật Hợp đồng của Tòa Thánh. Văn bản này là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa nhiều cơ quan của Vatican, với mục tiêu đơn giản hóa quy trình mua sắm nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn cao về tính minh bạch và công bằng.

Bộ luật được cập nhật tái khẳng định các nguyên tắc minh bạch, giám sát và cạnh tranh, bảo đảm đối xử bình đẳng với các nhà thầu và ngăn ngừa mọi hình thức phân biệt đối xử giữa các bên tham gia. Bộ luật cũng thúc đẩy hành động hành chính nhanh chóng, hiệu quả, hữu hiệu và tiết kiệm chi phí, phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội.

Theo Tông hiến Praedicate Evangelium, các quy định mới rút kinh nghiệm từ thực tiễn, nhằm cân bằng giữa yêu cầu minh bạch, giám sát và tinh gọn thủ tục. Mục tiêu là định hướng các quyết định kinh tế theo hướng liêm chính hơn và sử dụng nguồn lực một cách bền vững.

Sắc lệnh đã được công bố trên website L’Osservatore Romano. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8, trước khi được đăng tải trên trang www.bandipubblici.va và đưa vào bộ Công báo chính thức của Tòa Thánh (Acta Apostolicae Sedis).