Bức bích họa “Ngày Phán xét chung” của Michelangelo sẽ được trùng tu đặc biệt

Ông Paolo Violini, tân Giám đốc Phòng thực nghiệm Phục chế Tranh và Chất liệu gỗ của các Bảo tàng Vatican, cho biết vào đầu tháng 1/2026, kiệt tác “Ngày Phán Xét chung” do Michelangelo vẽ tại Nhà nguyện Sistine sẽ được trùng tu đặc biệt, bổ sung vào hoạt động bảo dưỡng thường niên vốn được thực hiện hàng năm.

Vatican News

Ông Violini cho biết trong cuộc phỏng vấn với Vatican News: “Chúng tôi dự kiến hoàn thành vào tháng 3, để bức tường được dỡ bỏ giàn giáo trước khi Tuần Thánh bắt đầu”. Trong ba tháng này, giàn giáo sẽ bao phủ toàn bộ bức tường với khoảng 12 sàn làm việc di động. Nhờ hệ thống thang nâng, nhóm phục chế gồm từ 10 đến 12 chuyên gia có thể cùng làm việc song song, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh ảnh hưởng tầm nhìn của khách tham quan.

Ông Violini cũng cho biết, bên cạnh dự án đặc biệt này, tiến trình trùng tu các “logia” của Raphael, hay còn gọi là hành lang Dinh Tông Tòa, cũng đang được triển khai, với thời gian dự kiến kéo dài 5 năm.

Các “logia” của Raphael được trang trí khoảng năm 1519 bởi một nhóm nghệ sĩ dưới sự hướng dẫn của Raphael, trong đó nổi bật là Giovanni da Udine. Theo Trường Bách khoa Madrid, toàn bộ bề mặt hành lang được phủ bằng các họa tiết nghệ thuật nghịch dị (grotesque) trên nền trắng, kèm theo tranh mô phỏng tượng trong hốc và nhiều đề tài nhỏ, theo phong cách phục hưng của nghệ thuật La Mã cổ đại. Ông Violini gọi những hành lang này là “di sản của nhân loại”, bởi từ đây đã khai sinh ra thể loại trang trí theo nghệ thuật nghịch dị, nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu trong thế kỷ XVI.

Trong những tháng tới, khoảng 26 chuyên gia sẽ làm việc tại Phòng thực nghiệm phục chế, dưới sự điều phối của ông Violini và trong một số trường hợp có sự hỗ trợ của cộng tác viên bên ngoài.

Ông Violini chia sẻ: “Chúng tôi có một lịch sử phong phú. Phòng thực nghiệm được thành lập năm 1923, nhưng công tác bảo tồn tại Vatican còn bắt đầu sớm hơn, khi các tác phẩm thuộc sự giám hộ của các nghệ sĩ Học viện Thánh Luca vào thế kỷ XIX. Ở đây, hơn bất kỳ nơi nào khác, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giá trị tinh thần vô hình mà các tác phẩm nghệ thuật chuyển tải”.

Các chuyên viên phục chế không chỉ là những người gìn giữ tác phẩm nghệ thuật, mà còn là những người bảo tồn sứ điệp Kitô giáo và đức tin mà các công trình thánh thiêng diễn tả.