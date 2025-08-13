Giáo hội thúc đẩy hòa bình toàn cầu qua đối thoại liên tôn và liên văn hóa

Phát biểu tại Đại hội Quốc tế với chủ đề “Những con đường hòa bình – Tôn giáo và văn hóa trong đối thoại”, Đức Hồng y George Jacob Koovakad khẳng định rằng Giáo hội công bố “Tin Mừng của hòa bình” và mong muốn hợp tác với mọi quốc gia, tổ chức để bảo vệ “thiện ích phổ quát” này.

Vatican News

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 12 và 13/8/2025, tại Đại học Công giáo Temuco (Chile), quy tụ nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, học giả, sinh viên và đại diện cộng đồng để trao đổi về vai trò của tôn giáo và văn hóa trong việc kiến tạo một thế giới công bằng, huynh đệ và hòa bình hơn.

Hòa bình là sứ mạng cốt lõi của Giáo hội, bắt nguồn từ chính Chúa Kitô

Trong bài tham luận có tựa đề “Xây dựng hòa bình toàn cầu qua đối thoại và hợp tác giữa tôn giáo, văn hóa và các quốc gia: Cam kết và sự tham gia của Tòa Thánh”, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, bày tỏ niềm vui khi lần đầu đến Chile – quê hương của Thánh Alberto Hurtado và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cổ võ đối thoại liên tôn, liên văn hóa để khắc phục xung đột và thúc đẩy tình huynh đệ nhân loại.

Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình là sứ mạng cốt lõi của Giáo hội, bắt nguồn từ chính Chúa Kitô – Đấng là bình an – qua việc cổ võ sự thật, công lý, lòng thương xót, tình huynh đệ và tình bạn xã hội.

Những hoạt động của Tòa Thánh để kiến tạo hòa bình

Đức Hồng y Koovakad điểm lại ba phương diện chính yếu trong hoạt động kiến tạo hòa bình của Tòa Thánh. Trước hết, vai trò của Đức Giáo hoàng – “người xây những nhịp cầu” – trong việc kêu gọi chấm dứt chiến tranh, cổ võ đối thoại và hòa giải, cũng như thiết lập những sáng kiến mang tính liên tôn như Ngày Cầu nguyện cho Hòa bình ở Assisi. Kế đến là hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh với 184 quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhằm bảo vệ nhân phẩm, công lý xã hội và phát triển bền vững. Cuối cùng là việc thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa, đặc biệt qua Bộ Đối thoại Liên tôn và Bộ Văn hóa và Giáo dục, nhằm xây dựng sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau giữa các truyền thống tôn giáo và các nền văn hóa.

Đức Hồng y khẳng định Tòa Thánh luôn tận dụng vị thế là “chủ thể có chủ quyền về phương diện tôn giáo và luân lý” để hiện diện tích cực trên trường quốc tế, đóng góp cho hòa bình thông qua ảnh hưởng và thẩm quyền đạo đức. Hoạt động này không chỉ ở tầm ngoại giao chính thức, mà còn qua các sáng kiến nhân đạo, giáo dục và bảo vệ “ngôi nhà chung” của nhân loại.

Kết thúc, ngài trích lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi mọi người – dù là người có tín ngưỡng hay không – cùng góp phần xây dựng hòa bình qua suy tư và hành động dựa trên phẩm giá con người và thiện ích chung. Hòa bình, theo Đức Hồng y, “không bao giờ đạt được một lần cho mãi mãi, nhưng cần được vun đắp liên lỉ” như giáo huấn của Công đồng Vatican II (Gaudium et Spes, 78).