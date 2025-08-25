Ngày 5/9, Đức Thánh Cha sẽ khánh thành “Borgo Laudato Si'”

Theo một thông cáo báo chí của Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato si’, vào lúc 4 giờ chiều ngày 5/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ chủ sự nghi lễ khánh thành “Borgo Laudato si’”, tọa lạc trong vườn giáo hoàng ở Castel Gandolfo.

Vatican News

“Borgo Laudato si’” là một nơi thực hiện cách thức chăm sóc công trình tạo dựng và tôn trọng phẩm giá con người, cách cụ thể và hài hòa, theo các nguyên tắc đức tin, qua đào tạo, lao động và cộng tác. Đây là nơi các nguyên tắc được trình bày trong Thông điệp Laudato si’ – được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô ban hành 10 năm trước – được áp dụng trong thực tế.

Vào năm 2023, chính Đức Phanxicô đã ủy thác cho Trung tâm Đào tạo Cao cấp Laudato si’ dự án “Borgo Laudato si’”, một dự án phát xuất từ ý muốn của ngài. Trung tâm có sứ mạng kiến tạo một địa điểm, nơi việc chăm sóc công trình tạo dựng và tôn trọng phẩm giá con người, đặc biệt là những người yếu thế, có thể được bảo vệ và thăng tiến qua một dấn thân chung, được bén rễ từ đức tin.

Khu vực này rộng 55 héc-ta, bao gồm các khu vườn lịch sử, dinh thự, di tích, di tích khảo cổ, vùng đất canh tác và những không gian mới dành cho đào tạo cũng như canh tác nông nghiệp sinh học và tái tạo.

Đây là thành quả của một hành trình đan xen giữa đời sống thiêng liêng, giáo dục và phát triển bền vững, với mục tiêu mang lại một không gian cởi mở, dễ tiếp cận và mang tính bao gồm, để học hỏi, suy tư và trải nghiệm một mối tương quan ý thức hơn, tôn trọng hơn với công trình tạo dựng.

Trong buổi chiều hôm đó, trước khi chủ sự Phụng vụ Lời Chúa với nghi thức làm phép, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một cuộc thăm viếng mang tính biểu tượng tại Borgo, đi qua các địa điểm chính và gặp gỡ các nhân viên, cộng tác viên, gia đình của họ cùng tất cả những ai đang góp phần làm nên sinh hoạt của “Borgo Laudato si’”.

Tham dự nghi lễ còn có đại diện Giáo triều Roma, các cơ quan chính quyền, cùng nhiều người đã đóng góp vào sự hình thành của dự án này.