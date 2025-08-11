Đức Giáo hoàng mở rộng quyền lợi cho cha mẹ làm việc tại Vatican

Bộ Kinh tế của Tòa Thánh vừa công bố một Tự sắc mới, do Bộ trưởng Maximino Caballero Ledo ký và được Đức Giáo hoàng Lêô XIV phê chuẩn, đưa ra nhiều quy định mới liên quan đến chế độ nghỉ phép dành cho người cha, và quyền lợi của cha mẹ có con bị tàn tật hoặc khuyết tật nặng, cùng với trợ cấp gia đình.

Vatican News

Năm ngày nghỉ hưởng lương khi có con chào đời

Theo Tự sắc được công bố vào thứ Hai, 11 tháng 8, nhân viên Vatican sẽ được nghỉ 5 ngày hưởng nguyên lương khi vợ sinh con, và cha mẹ có con bị khuyết tật sẽ được nghỉ 3 ngày hưởng lương mỗi tháng. Đây là hai trong số dự liệu mới mở rộng chế độ bảo vệ và quyền lợi cho người lao động tại Quốc gia Thành Vatican.

Văn kiện nêu rõ: “Người lao động được quyền nghỉ 5 ngày hưởng nguyên lương khi có con chào đời. Năm ngày này, tính theo ngày làm việc, có thể nghỉ liên tiếp hoặc chia thành từng ngày, nhưng không tính theo giờ, và phải nghỉ trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh, nếu không sẽ mất quyền lợi này”. Trong thời gian nghỉ, người cha được hưởng “lương đầy đủ, có tính đến thâm niên công tác”.

Quyền lợi cho gia đình có con khuyết tật

Đối với gia đình có con “trong tình trạng có chứng nhận là khuyết tật nghiêm trọng”, Tự sắc quy định cha hoặc mẹ, luân phiên, mỗi tháng được nghỉ 3 ngày hưởng nguyên lương, có thể nghỉ liên tiếp, với điều kiện người con không điều trị nội trú toàn thời gian tại cơ sở chuyên biệt.

Quy định cũng nhấn mạnh: nhằm giúp cha mẹ có thêm thời gian chăm sóc con khuyết tật, trong thời gian nghỉ phép này, nhân viên không được thực hiện bất kỳ công việc nào khác, trừ khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu đã được phép nhưng hoàn cảnh thay đổi, giấy phép sẽ bị thu hồi.

Việc đánh giá tình trạng khuyết tật và mức độ nghiêm trọng do Hội đồng Y khoa thực hiện, dựa trên bảng đánh giá do Thẩm quyền Cấp cao cấp theo đề xuất của Sở Y tế và Vệ sinh của Phủ Thống đốc. Quyết định của Hội đồng này là “không thể kháng cáo”.

Trợ cấp gia đình

Gia đình có thành viên khuyết tật nặng hoặc tàn tật được công nhận bởi Hội đồng Y khoa cũng được hưởng trợ cấp gia đình. Quyền lợi này cũng áp dụng cho người đang hưởng lương hưu Vatican trực tiếp, gián tiếp hoặc sống sót, nếu được công nhận là khuyết tật nặng hoặc tàn tật.

Về trợ cấp gia đình, Tự sắc quy định người được hưởng bao gồm gia đình có con “hợp pháp hoặc hợp thức hóa, hoặc tương đương, trên 18 tuổi”; nếu đang theo học trung học, được hưởng đến tối đa 20 tuổi; hoặc đang theo học đại học hoặc các chương trình tương đương được Tòa Thánh công nhận, tối đa đến 26 tuổi. Việc học phải được chứng minh bằng giấy xác nhận nhập học do trường đại học cấp.