Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Parolin thăm Burundi

Từ ngày 12 đến ngày 18/8/2025, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, viếng thăm Burundi theo lời mời của Giáo hội địa phương và chính quyền nước này. Chuyến đi diễn ra nhân dịp bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao giữa Burundi và Tòa Thánh, đồng thời khởi công xây dựng trung tâm y tế mang tên Đức Tổng giám mục Michael Aidan Courtney – nguyên Sứ thần Tòa Thánh, bị sát hại tại Burundi năm 2003.

Vatican News

Đức Tổng giám mục Courtney

Được Thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Burundi năm 2000, Đức Tổng giám mục Courtney đã đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình tháng 11/2003 giữa Chính phủ Burundi và lực lượng phiến quân Hutu. Dù đã được bổ nhiệm sang Cuba, ngài xin ở lại Bujumbura vì tin rằng hòa bình vĩnh viễn đang đến gần. Ngày 29/12/2003, khi di chuyển gần thủ đô, xe của ngài bị tấn công và ngài là người duy nhất trúng đạn và qua đời ở tuổi 58.

Năm 2023, nhân kỷ niệm 20 năm ngày qua đời của Đức Tổng giám mục Courtney, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã dâng lễ cầu nguyện tại Nhà nguyện Ai Len trong hầm mộ Vatican.

Năm nay, cả đất nước Burundi, với sự hiện diện của Đức Hồng y Parolin, sẽ long trọng tưởng niệm vị Sứ thần qua việc khởi công xây dựng trung tâm y tế ngay tại nơi ngài bị sát hại. Dự án được Tổng thống Burundi Évariste Ndayishimiye công bố năm ngoái, và lễ đặt viên đá đầu tiên sẽ diễn ra ngày 14/8/2025, cùng với nghi thức khánh thành đài tưởng niệm.

Chương trình viếng thăm

Theo thông tin từ Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, ngày 13/8/2025, Đức Hồng y Parolin dâng Thánh lễ với Hội đồng Giám mục Burundi và gặp gỡ riêng các giám mục, sau đó hội kiến Tổng thống Ndayishimiye và tham dự việc ký các Thỏa thuận đặc biệt giữa Hội đồng Giám mục và Chính phủ.

Ngày 15/8/2025, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngài sẽ dâng Thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ Mugera, rồi thăm thủ đô chính trị – hành chính Gitega.

Ngày 16/8/2025, Đức Hồng y sẽ cử hành Thánh lễ, gặp gỡ các chủng sinh, bề trên các dòng tu nam nữ, tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm Đức Tổng giám mục Courtney tại Tòa Sứ thần, và dự tiệc tiếp tân với Ngoại giao đoàn.

Ngày 17/8/2025, ngài chủ sự Thánh lễ bế mạc Năm Thánh kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao tại Đền Thánh Đức Mẹ Schoenstatt, được xây dựng trên chính khu đất nơi Thánh Gioan Phaolô II từng cử hành Thánh lễ ngày 7/9/1990.