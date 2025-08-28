ĐHY Parolin tố cáo: Nhiều nhóm lợi ích đang ngăn cản việc tìm ra giải pháp cho thảm kịch Gaza

Trao đổi với các nhà báo bên lề Thánh lễ kính nhớ thánh nữ Monica, được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở khu vực Campo Marzio của Roma vào chiều ngày 27/8, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh, bày tỏ hy vọng, sau lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, rằng “hình phạt tập thể” ở Trung Đông sẽ được tránh bằng cách đạt được lệnh ngừng bắn và “tiếp cận an toàn” cho viện trợ nhân đạo.

Vatican News

Đức Hồng y Parolin bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước nguy cơ người dân Gaza bị buộc phải di tản, đồng thời nhấn mạnh: “Giải pháp thì có nhiều, những giải pháp có thể thực sự chấm dứt thảm kịch này. Nhưng đáng tiếc là các lợi ích chính trị, kinh tế, quyền lực và bá quyền đã ngăn cản một giải pháp nhân đạo”.

Về việc bảo vệ các tôn giáo và tín đồ ở Gaza, Đức Hồng y cho biết họ được tự do lựa chọn sau lệnh sơ tán, nhưng cũng nhấn mạnh rằng “lựa chọn ở lại là một quyết định dũng cảm” và ngài không biết “lựa chọn này sẽ được thực hiện như thế nào khi xét đến lệnh sơ tán này” và “quyền kiểm soát hoàn toàn trên thực địa đối với lãnh thổ này”. Ngài dẫn lại thông tin từ Thượng phụ Teophilo III, Giáo chủ Chính Thống giáo Hy Lạp tại Giêrusalem, rằng các tín hữu Chính thống đã được yêu cầu rời khỏi Gaza.

Trên phương diện ngoại giao, Quốc Vụ khanh Tòa Thánh khẳng định Tòa Thánh vẫn duy trì liên lạc với chính quyền Hoa Kỳ thông qua tòa đại sứ, và bày tỏ hy vọng rằng các cuộc thảo luận quốc tế sau chuyến thăm Washington của Ngoại trưởng Israel Gideon Sa'ar sẽ mang lại những tín hiệu cụ thể: “Tôi kỳ vọng những gì Đức Giáo hoàng đã yêu cầu, cụ thể là một lệnh ngừng bắn, việc tiếp cận an toàn cho viện trợ nhân đạo, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế - đây là điều cơ bản - và tránh trừng phạt tập thể.”

Mặc dù thừa nhận chính quyền Israel cho đến nay chưa tỏ dấu hiệu thay đổi lập trường về việc sơ tán dân Gaza, Đức Hồng y Parolin khẳng định Tòa Thánh vẫn kiên trì kêu gọi và hy vọng tình hình có thể chuyển biến tích cực, theo tinh thần hòa bình và nhân đạo.