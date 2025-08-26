ĐHY Parolin: cần nhất quán giữa đời sống phụng vụ và đời sống thường nhật

Ngày 25/7/2025, khai mạc Tuần Phụng vụ Toàn quốc lần thứ 75 của Ý, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nhấn mạnh việc phải “kết nối” giữa chiêm niệm và hành động, đời sống thiêng liêng và dấn thân cụ thể, và phụng vụ phải bao gồm mọi người. Ngài cũng mời gọi nhớ đến những nơi mà việc cử hành phụng vụ còn gặp khó khăn.

Vatican News

Tuần Phụng vụ Toàn quốc lần thứ 75 của Ý diễn ra tại thành phố Napoli từ ngày 25 đến 28/8/2025, với chủ đề “Chúng con đã hy vọng nơi Chúa. Chúa là niềm hy vọng của chúng con”, trích từ thánh thi Te Deum.

Nhất quán trong đời sống phụng vụ và cuộc sống thường ngày

Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y đã khai triển chủ đề bằng cách nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu Kitô không chỉ đơn thuần là “Đấng ban hy vọng”, mà còn “là niềm hy vọng nhập thể của Chúa Cha”. Lưu ý rằng cần phải nối kết cả hai khía cạnh chiêm nhiệm và hành động, ngài nhấn mạnh: “Không thể có sự phân biệt giữa việc làm trong phụng vụ và việc làm trong cuộc sống”, và nhắc lại lời của những người chỉ trích những Kitô hữu thiếu nhất quán: “Bạn đến nhà thờ mỗi Chúa Nhật, rồi lại cư xử tệ với người khác, bạn không còn nói chuyện với anh chị em mình, bạn không thăm viếng mẹ già của mình”.

Phụng vụ bao gồm mọi người

Đức Hồng y cũng mời gọi một nền phụng vụ “bao hàm”, có khả năng khơi dậy sự ngạc nhiên “ở trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, người cao tuổi, người khuyết tật và người di cư”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chào đón mọi người tại các giáo xứ ngày càng đa văn hóa của Ý, đồng thời kêu gọi mọi người tránh “phân biệt đối xử với phụng vụ hoặc những người cầu nguyện theo quốc tịch hoặc ngôn ngữ”.

Cầu nguyện cho Kitô hữu ở những nơi gặp khó khăn trong đời sống đức tin

Đặc biệt, ngài cũng nói về tình hình ở Gaza khi nói đến những nơi bị tàn phá bởi xung đột hoặc nơi mà việc sống và làm chứng cho đức tin của mình vẫn còn khó khăn, ngay cả thông qua việc thể hiện việc phụng tự của mình. Tuy nhiên, ngài cũng nêu bật rằng trong khi giáo xứ Thánh Gia bị trúng bom vào giữa tháng 7, nơi này vẫn là nơi cầu nguyện của các Kitô hữu và cũng là nơi ẩn náu và cư ngụ của họ.

Cử chỉ trao bình an trong phụng vụ

Đức Hồng Y cũng suy tư về cử chỉ cầu nguyện hòa bình trong phụng vụ, giải thích rằng trong phiên bản mới của Sách Lễ, cụm từ tiếng Ý “trao đổi dấu chỉ bình an” đã được thay đổi thành “trao đổi món quà hòa bình”, để nhấn mạnh rằng “đây không phải là một mong ước mà là một thực tế đã được hiện thực hóa trong cử hành phụng vụ”.

Nuôi dưỡng bằng hy vọng

Quốc vụ khanh Tòa Thánh kết thúc bài phát biểu khi gợi lại hình ảnh của Dante, nhưng đảo ngược lại: nếu Dante đặt ở lối vào Địa ngục câu nói “Hãy từ bỏ mọi hy vọng, hỡi những kẻ bước vào đây”, thì đối với Đức Hồng y, mọi nhà thờ đều nên có dòng chữ “Hãy nuôi dưỡng bản thân bằng hy vọng, hỡi anh chị em, những người bước vào đây”.