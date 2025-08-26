ĐHY Parolin: Kinh hoàng trước những gì đang xảy ra tại Gaza

Phát biểu bên lề Tuần Phụng vụ Toàn quốc lần thứ 75, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã bày tỏ sự bàng hoàng trước tình hình tại Dải Gaza khi trả lời các nhà báo về vụ không kích của Israel ngày 25/8/2025 vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có 5 nhà báo, và gọi đó là “một điều vô nghĩa”, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình hình nhân đạo.

Vatican News

Đức Hồng y Parolin phát biểu: “Chúng tôi kinh hoàng trước những gì đang xảy ra tại Gaza, và điều đó vẫn tiếp diễn bất chấp sự lên án của toàn thế giới”. Ngài nói tiếp, “Đó là một điều vô nghĩa”, và nhận định rằng dường như “không có tia hy vọng nào cho một giải pháp” và rằng “tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn, và từ quan điểm nhân đạo thì ngày càng bấp bênh, với tất cả những hậu quả mà chúng ta liên tục chứng kiến”.

Về Ucraina, Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho rằng cần “rất nhiều hoạt động chính trị, bởi vì có rất nhiều giải pháp ở mức lý thuyết” và “có nhiều con đường có thể theo để đạt tới hòa bình”, nhưng “cần phải muốn đưa chúng vào thực hành” và “hiển nhiên cũng cần có sự sẵn lòng”.

Đức Hồng y Parolin còn khẳng định: “Toàn thế giới cần có hy vọng”, đồng thời nhấn mạnh rằng Năm Thánh do Đức Thánh Cha Phanxicô công bố, được dành riêng cho chủ đề này, “muốn trở thành một thời khắc để khôi phục lại niềm hy vọng”. Ngài nói thêm: “Một niềm hy vọng ngược lại với mọi hy vọng”, bởi vì “ngày nay” không có “nhiều yếu tố giúp chúng ta hy vọng, đặc biệt ở bình diện quốc tế”, như có thể thấy “ngay trong những ngày này” qua “những khó khăn trong việc khởi xướng các tiến trình hòa bình trong các tình huống xung đột”. Nhưng, ngài nhấn mạnh, “cần phải không được buông xuôi” và “phải tiếp tục làm việc cho hòa bình và cho sự hòa giải”.

Trước đó, Tòa Thánh đã nhiều lần kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ thường dân và tôn trọng các cơ sở y tế cũng như nhân viên cứu trợ. Lời khẳng định mới nhất của Quốc Vụ Khanh một lần nữa cho thấy sự lo lắng sâu xa của Giáo hội về thảm kịch nhân đạo đang tiếp diễn tại vùng đất này.