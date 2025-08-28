Hồng y Koovakad: Các nhà lãnh đạo tôn giáo phải là tiếng nói của hòa bình

ĐHY George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, trong Hội nghị Quốc tế lần thứ hai của các nhà lãnh đạo tôn giáo, được tổ chức tại Malaysia.

Tại Hội nghị Quốc tế lần thứ hai của các nhà lãnh đạo tôn giáo, được tổ chức tại Malaysia với sự tham dự của nhiều chức sắc và học giả đến từ các truyền thống tôn giáo khác nhau, Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc giải quyết xung đột và kiến tạo hòa bình.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng y chỉ ra ba chiều kích quan trọng của sứ mạng này: trở thành tiếng nói của hòa bình, xây dựng những nhịp cầu đối thoại, và hàn gắn những vết thương do xung đột để lại. Ngài khẳng định: “Đức tin không bao giờ được dùng như một thứ vũ khí. Nó phải là sức mạnh chữa lành và là nguồn hy vọng cho nhân loại”.

Đức Hồng y Koovakad cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong lịch sử, có những người nhân danh tôn giáo đã gieo chia rẽ và bạo lực. Do đó, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo tôn giáo hôm nay là phải nhắc nhở cộng đoàn của mình rằng cốt lõi của đức tin là công lý, thương xót và sự thật.

“Thế giới chúng ta đang bị tổn thương bởi sự ngờ vực, thù hận và chủ nghĩa cực đoan”, nhưng theo Đức Hồng y, “các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể mở ra những cánh cửa gặp gỡ và khơi dậy sự tôn trọng giữa các truyền thống”.

Ngài cũng gợi lại những bước đi quan trọng của Tòa Thánh trong suốt 60 năm qua, kể từ Công đồng Vatican II với tuyên ngôn Nostra Aetate, cho đến những sáng kiến đối thoại của các Đức Giáo hoàng từ Phaolô VI đến Phanxicô và nay là Lêô XIV.

Khẳng định rằng các lãnh đạo tôn giáo phải là những cầu nối chứ không phải bức tường, Đức Hồng y Koovakad nhắc lại lời Đức Phanxicô: “Không thể xây dựng cầu nối giữa con người với nhau mà lại quên mất Thiên Chúa”, và “không thể thiết lập mối liên hệ đích thực với Thiên Chúa mà lại bỏ quên tha nhân”; và lời Đức Phanxicô rằng chúng ta cần can đảm nói “không” với chiến tranh và chạy đua vũ trang, và nói “có” với hòa bình, giải trừ vũ khí và phát triển toàn diện.

Nhấn mạnh rằng “Trong nhiều thập kỷ, đối thoại liên tôn đã chỉ đường, phá vỡ những bức tường của sợ hãi, ngu dốt và hận thù”, ngài mời gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên con đường cao quý này, đồng thời bám rễ sâu vào truyền thống tôn giáo của mỗi bên”.

Trong phần kết, Đức Hồng y kêu gọi mọi nhà lãnh đạo tôn giáo hãy lắng nghe tiếng kêu than của những người bị thương tổn vì chiến tranh, nghèo đói và bất công, đồng thời cùng chung tay với chính quyền, xã hội dân sự và giới truyền thông để tìm giải pháp hòa bình bền vững. “Các nhà lãnh đạo tôn giáo không bao giờ được phép châm ngòi cho hận thù. Sứ mạng cao cả của chúng ta là ngăn ngừa tổn hại, giải quyết bất đồng và hàn gắn chia rẽ, để thế giới này xứng đáng với nhân phẩm chung của mọi người”.