Còn 45 ngày để gởi bài cho cuộc thi viết văn “Hy Vọng & Hoà Giải” do Vatican News Tiếng Việt tổ chức

Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” đã và đang lan toản nhiều niềm cảm hứng sâu sắc trong Giáo Hội. Nhiều cuộc hành hương ý nghĩa và nhiều hoạt động thiêng liêng vẫn diễn ra sôi động ở khắp nơi. Nhân dịp đặc biệt này, Vatican News Tiếng Việt đã phát động cuộc thi viết truyện ngắn mang tên “Hy Vọng & Hoà Giải”.

Vatican News Tiếng Việt

Cuộc thi nhằm khuyến khích mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ yêu thích văn chương, tham gia vào hành trình suy tư và viết về những trải nghiệm trong đời mình qua lăng kính của hoà giải, chữa lành, và của niềm hy vọng Kitô giáo.

Tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm sâu rộng. Hiện đã có 70 tác giả gởi bài dự thi, với tổng cộng gần 170 tác phẩm. Có nhiều bài dự thi là các truyện ngắn hợp lệ và rất chất lượng, nhưng cũng có những bài bị loại vì không hợp với thể lệ cuộc thi, chẳng hạn những bài viết quá ngắn, những bài theo thể loại suy niệm, lịch sử, và chưa có câu từ để trở thành một truyện ngắn, những tác giả nộp chưa đủ 3 tác phẩm... Việc vừa có những tác phẩm chỉnh chu chuyên nghiệp vừa có những bài chưa đạt yêu cầu cho thấy sự quan tâm của nhiều người dành cho cuộc thi, không chỉ từ những tác giả đã có kinh nghiệm viết lách mà còn từ những người mới bắt đầu tập viết hoặc chưa từng có dịp thử sức trong lĩnh vực văn chương. Thêm vào đó, các tác giả tham dự đến từ nhiều giáo phận khác nhau, cả trong nước Việt Nam lẫn cộng đồng người Việt hải ngoại. Sự đa dạng này làm phong phú thêm cho cuộc thi, góp phần tạo nên một sân chơi sáng tạo, thân thiện, và nối kết cho mọi người trong Năm Thánh.

Còn 45 ngày nữa cuộc thi sẽ khép lại. Đây thường là giai đoạn chạy nước rút của các tác giả có kinh nghiệm dự thi tranh giải. Ban tổ chức vẫn đang háo hức chờ đón thêm những tác phẩm chất lượng để chuyển đến ban giám khảo của cuộc thi. Mời quý vị độc giả và tác giả tiếp tục theo dõi và tích cực gởi bài để cùng chia sẻ và lan toả thông điệp sống động về nét đẹp của hoà giải và hy vọng trong hành trình đức tin của mỗi người chúng ta.

Quý vị có thể theo dõi thông báo về cuộc thi tại đây: https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2024-12/giai-truyen-ngan-nam-thanh-2025-hy-vong-va-hoa-giai.html