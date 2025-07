Vào lúc 7 giờ chiều thứ Ba ngày 29/7/2025, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, chủ tịch ủy ban tổ chức Năm Thánh 2025 đã chủ sự Thánh lễ khai mạc, chào đón hàng trăm ngàn bạn trẻ đến Roma tham dự Ngày Năm Thánh Giới trẻ. Cùng đồng tế trong Thánh lễ có hơn 100 Giám mục và khoảng 1.000 linh mục, trước sự hiện diện tham dự của hơn 100 ngàn bạn trẻ đến từ hơn 100 quốc gia.

Hồng Thủy - Vatican News

TGM Fisichella chủ sự Thánh lễ chào đón các bạn trẻ, chính thức khai mạc Ngày Năm Thánh Giới trẻ

Trước khi cử hành Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Phân bộ thứ nhất của Bộ Loan báo Tin Mừng đã nhân danh Đức Thánh Cha chào đón các bạn trẻ. Ngài nói: "Chúng tôi đã chờ đợi các con rất lâu, và giờ đây các con đã có mặt. Cảm ơn các con đã nhận lời mời của Đức Giáo Hoàng tham dự Năm Thánh này, dành riêng cho các con và cho niềm hy vọng mà mỗi người chúng ta mang trong mình".

Ngài nói thêm: "Các con đến từ khắp nơi trên thế giới. Có những người bạn cũng đến từ các vùng chiến sự: từ Ucraina, từ Palestine. Ước gì vòng tay huynh đệ, vốn kết nối chúng ta thành một thân thể, mở rộng với tất cả mọi người; xin đừng để họ thiếu vắng những dấu chỉ của tình bạn của các con".

Chúng ta ở đây để truyền đạt đức tin và hiểu giá trị của Chúa Kitô trong cuộc sống chúng ta

Đức Tổng Giám mục Fisichella khẳng định với các bạn trẻ: "Chúa sẽ không làm các con thất vọng. Ngài đến để gặp gỡ các con, và các con phải luôn tỉnh thức để chào đón sự hiện diện của Người". Và ngài mời gọi: "Hãy sống những ngày này với niềm vui và tinh thần đạo đức, khám phá những tình bạn mới, nhưng trên hết, hãy chiêm ngưỡng Roma và nhiều tác phẩm nghệ thuật thể hiện đức tin đã tạo nên biết bao vẻ đẹp. Chúng ta ở đây để truyền đạt đức tin và thấu hiểu giá trị to lớn mà Chúa Giêsu Kitô đang nắm giữ trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy đáp lại bằng sự nhiệt thành: trong những ngày này, Roma, với tất cả những gì nó đại diện, đang nằm trong tay các con".

TGM Fisichella chủ sự Thánh lễ chào đón các bạn trẻ, chính thức khai mạc Ngày Năm Thánh Giới trẻ (@Vatican Media)

Chúng ta cần phải là những người xây dựng hòa bình mỗi ngày

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Fisichella nói: "Chúng ta đang sống trong thời đại bạo lực khủng khiếp, và bạo lực không chỉ diễn ra trong các vùng chiến sự: nó hiện diện trên đường phố, trong thành phố, ngay cạnh chúng ta, trong trường học". Ngài thúc giục đông đảo bạn trẻ: "Đảm bảo cho niềm hy vọng rằng tình yêu luôn chiến thắng, rằng lòng tốt sẽ chiến thắng bạo lực, rằng chúng ta cần phải là những người xây dựng hòa bình mỗi ngày".

Ngài quả quyết khi trích lời Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi đọc Kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật ngày 27/7: "Nếu chúng ta xây dựng hòa bình, thế giới sẽ có hòa bình", và mời gọi mỗi người hiện diện hãy biến những lời này thành của riêng mình.

TGM Fisichella chủ sự Thánh lễ chào đón các bạn trẻ, chính thức khai mạc Ngày Năm Thánh Giới trẻ (@Vatican Media)

Đức tin là một cuộc gặp gỡ

Hướng đến cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha tại Tor Vergata vào ngày 2 và 3/8, Đức Tổng Giám mục cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha: "Để gặp gỡ Chúa Kitô: đây là lý do tại sao cha chờ đợi các con, để được Người củng cố đức tin và cam kết theo Người một cách kiên định".

Dựa trên đoạn Tin Mừng về sự sống lại của Ladarô và hình ảnh Marta và Maria, Đức Tổng giải thích: "Đức tin là một cuộc gặp gỡ, nhưng người đầu tiên đến với chúng ta là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đến với chúng ta khi Người muốn, như Người muốn, vào thời điểm do Người ấn định, chứ không phải do chúng ta. Chúng ta chỉ được kêu gọi đáp lời", như bà Maria đã làm, bà bắt đầu chạy ngay khi nhìn thấy Người; và như bà Marta đã làm chứng cho chúng ta rằng đức tin phải trở thành hành động.

Đừng bao giờ sợ làm chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh

Ngài thúc giục các bạn trẻ: "Chúng ta đừng bao giờ sợ làm chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh, bởi vì đây là điều làm cho chúng ta trở thành những người tin, những người Kitô hữu. Chúng ta phải cho người đói ăn, cho người khát uống, có mặt khi ai đó cần đến, và khôi phục phẩm giá cho những người không còn có được. Chúng ta được kêu gọi mang lại sự can đảm, an ủi, và mỉm cười cho tất cả những ai đang than khóc. Các Mối Phúc Thật là lời chứng mà Chúa muốn chúng ta mang đến cho thế giới ngày nay".

TGM Fisichella chủ sự Thánh lễ chào đón các bạn trẻ, chính thức khai mạc Ngày Năm Thánh Giới trẻ (@Vatican Media)

Vào cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi xe mui trần vòng quanh Quảng trường Thánh Phêrô, dọc theo đường Hòa giải để chào đông đảo bạn trẻ giữa những tiếng reo hò vỗ tay hân hoan.

Đức Thánh Cha Lêô chào các bạn trẻ (@Vatican Media)

Thế giới cần những thông điệp hy vọng

Sau đó, tại thềm Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ:

Chúa Giêsu phán với chúng ta: “Các con là muối cho đời”, “Các con là ánh sáng cho thế gian!” "Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho thế gian!". Và hôm nay, tiếng nói, nhiệt huyết, tiếng reo hò của các con, tất cả đều đến từ Chúa Giêsu Kitô.

Hôm nay, một ngày mới, một hành trình, Năm Thánh hy vọng, đang bắt đầu, và thế giới cần những thông điệp hy vọng. Đây chính là thông điệp này, và chúng phải tiếp tục mang lại hy vọng cho tất cả mọi người.

Trở thành một thông điệp hy vọng

Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các con sẽ luôn là dấu chỉ hy vọng cho thế giới! Hôm nay, chúng ta đang bắt đầu. Trong những ngày sắp tới, các con sẽ có cơ hội trở thành một sức mạnh có thể mang ân sủng của Chúa, một thông điệp hy vọng, một ánh sáng cho thành phố Roma, cho nước Ý, và cho toàn thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi với đức tin vào Chúa Giêsu Kitô.

Tiếng kêu cho hòa bình thế giới

Và tiếng kêu của chúng ta cũng phải là cho hòa bình trên thế giới. Tất cả chúng ta hãy cùng nói: "Chúng tôi muốn hòa bình trên thế giới!" "Chúng tôi muốn hòa bình trên thế giới!" Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta cầu nguyện cho hòa bình và làm chứng cho hòa bình của Chúa Giêsu Kitô, cho sự hòa giải, cho ánh sáng thế gian mà tất cả chúng ta đang tìm kiếm.

Sau khi chúc lành cho mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha hẹn gặp lại các bạn trẻ tại Tor Vergata.

Đức Thánh Cha Lêô chúc lành cho các bạn trẻ (@Vatican Media)