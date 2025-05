Phiên họp chung thứ 10 của Hồng y đoàn. 133 Hồng y cử tri đã có mặt đầy đủ tại Roma

Trong phiên họp chung thứ 10 vào sáng ngày 5/5/2025, Hồng y đoàn đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm mối bận tâm về sự chia rẽ trong Giáo hội, những thách thức trong việc truyền bá đức tin, chăm sóc thụ tạo, chiến tranh và sự chờ đợi một mục tử gần gũi với giáo dân trong một thế giới chia cắt. Hồng y Nhiếp chính đã rút thăm để phân chia các phòng ở Nhà Thánh Marta và Nhà Thánh Marta cũ.

Tất cả 133 Hồng y cử tri đã có mặt ở Roma. 179 Hồng y, trong đó có 132 Hồng y cử tri, đã tham dự Phiên họp chung thứ 10.

Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, cho biết, có 26 phát biểu của các Hồng y trong Phiên họp. Do nhiều Hồng y yêu cầu được phát biểu, mỗi vị có thời gian phát biểu là 5 phút: “Nhưng ai muốn phát biểu thì có thể nói lâu hơn”.

Các chủ đề được thảo luận

Các chủ đề được đề cập rất nhiều và đa dạng: Giáo luật và vai trò của Quốc gia Thành Vatican; bản chất truyền giáo của Giáo hội; vai trò của Caritas trong việc bảo vệ người nghèo; những thách thức trong việc truyền bá đức tin, chăm sóc thụ tạo, chiến tranh và một thế giới bị chia cắt. Tiếp đến là về ơn gọi, gia đình, việc giáo dục con cái; việc tham khảo các văn kiện của Công đồng, đặc biệt là Dei Verbum, theo quan điểm coi Lời Chúa là nguồn nuôi dưỡng cho dân Chúa; Thánh Thể, với lời khuyên đừng quên Bí tích của Chúa Kitô nơi người nghèo. Các Hồng y cũng nhấn mạnh đến mối bận tâm về những chia rẽ trong Giáo hội.

Ông Bruni cho biết, từ chiều thứ Ba ngày 6/5/2025 cho đến trước Thánh lễ "pro eligendo Pontifice" vào sáng thứ Tư ngày 7/5/2025, các Hồng y có thể dọn vào phòng tại hai tòa nhà - Nhà Thánh Marta và Nhà Thánh Marta cũ - liền kề nhau, đã được Đức Hồng y Nhiếp chính rút thăm phân chia.

Lời tuyên thệ của viên chức và nhân viên

Ngoài các Hồng y, còn có đội ngũ nhân sự sẽ hỗ trợ trong suốt Mật nghị, bao gồm các viên chức, công nhân, y tá, đầu bếp, cha giải tội, v.v.; trong số họ cũng có một số phụ nữ. Tất cả sẽ tuyên thệ vào lúc 3 giờ chiều ngày 5/5/2025 tại Nhà nguyện Pauline.

Vấn đề an ninh

Hiện nay, Phủ Thống đốc Thành Vatican chịu trách nhiệm tổ chức nơi lưu trú, liên quan đến cả khâu hậu cần tại Thành phố Vatican và an ninh do Hiến binh thực hiện. Lực lượng an ninh dự kiến ​​sẽ túc trực dọc tuyến đường các Hồng y sẽ đi từ Santa Marta đến Nhà nguyện Sistine: “Họ được tự do di chuyển theo ý muốn và có thể đến đó bằng cách đi bộ hoặc đi xe buýt”. Tuyến đường - dài khoảng một km, tính cả các 'hành lang' bên trong - sẽ bị phong tỏa nhưng vẫn được phép tiếp cận các văn phòng khác của Vatican. Các Hồng y không bị cấm nói chuyện với nhau trên đường đi.

Không liên lạc với thế giới bên ngoài

Tuy nhiên, theo tông hiến Universi Dominici Gregis, các Hồng y bị cấm tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Một biện pháp phòng ngừa để tránh mọi sự can thiệp vào việc lựa chọn bỏ phiếu. Các Hồng y được yêu cầu để lại điện thoại di động của mình tại Nhà Thánh Marta, nơi mọi liên lạc bên ngoài sẽ bị cắt đứt. Tất nhiên, điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở Nhà nguyện Sistine.

Thông tin "chính thức" được cung cấp

Một vài ngày trước, những vị tham dự Mật nghị đã được trao một tập tài liệu chứa ảnh và tiểu sử của tất cả những Hồng y tham gia Mật nghị. Thông tin “chính thức” sau đó sẽ được công bố trong các Phiên họp chung. Tuy nhiên, các loại “thông tin” khác, chẳng hạn như các lá thư “mở” khác nhau được gửi đến các Hồng y bởi nhiều nhóm người khác nhau, không được phân phát. Tin tức mới nhất là một lá thư từ một nhóm người trẻ yêu cầu các Hồng y bầu một “Giáo hoàng mục vụ” như Jorge Mario Bergoglio.

Ông Bruni kết luận rằng: "Nếu họ phát tán thông tin không chính thức khác, họ có quyền làm như vậy", đồng thời giải thích rằng vì lý do trật tự công cộng và cơ hội, họ không được phép đứng ở các lối vào khác nhau hoặc gần đó để phân phát tài liệu.

"Khói"

Cuối cùng, trong buổi họp báo đông đúc hôm nay, có nhiều câu hỏi của các nhà báo để giải thích chi tiết về khói (màu đen nếu chưa bầu được, màu trắng nếu bầu được Giáo hoàng) phát ra từ ống khói biểu tượng của mọi Mật nghị Hồng y đặt trên mái Nhà nguyện Sistine.

Ông Matteo Bruni giải thích rằng sẽ có hai lần phát khói: một lần vào buổi sáng và một lần vào cuối buổi chiều. Không có chỉ dẫn chính xác về thời gian. Nhìn lại các Mật nghị trước đây, thời gian có thể là 12/12.30 và 19/19.30; lần này cũng phải tính đến số lượng đông cử tri hơn, thời gian phát khói có thể trễ hơn. Nếu khói xuất hiện trước thời điểm đó, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy Mật nghị Hồng y đã chọn được Giáo hoàng mới.