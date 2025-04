Đền thờ Thánh Phêrô triển khai kế hoạch sơ tán mới để đảm bảo an toàn cho khách hành hương

Vào ngày 11/4/2025, một cuộc họp báo đã được tổ chức tại Roma để trình bày công việc trùng tu, cũng như việc triển khai công nghệ và an ninh - bao gồm cả kế hoạch sơ tán mới - được thực hiện bên trong Đền thờ Thánh Phêrô.

Vatican News

Nhờ sự phối hợp giữa Cục Cứu hỏa Ý và Phủ Thống đốc Thành Vatican, một kế hoạch sơ tán mới cũng đã được thiết lập.

Tôn trọng đức tin của các tín hữu

Đức Hồng y Mauro Gambetti, Giám quản Đền thờ Thánh Phêrô, giải thích tại cuộc họp báo rằng mục đích của công trình này là “tôn trọng đức tin” của những người hành hương và du khách đi qua cửa Đền thờ.

Mỗi năm có khoảng 12 triệu lượt người thăm viếng Đền thờ. Do đó, theo Đức Hồng y Gambetti, cần phải “bảo đảm an ninh và làm cho mọi người cảm thấy được bảo vệ”. Vì vậy, kế hoạch di tản mới tại đền thờ “là biểu hiện cụ thể của mối quan tâm mục vụ chăm lo đến thiện ích của mọi tín hứu và du khách”. Đức Hồng y nhận định rằng “việc quản lý và sắp xếp hợp lý hơn các luồng đi sẽ đảm bảo sự thoải mái và an toàn hơn”.

Biến Đền thờ Thánh Phêrô thành nơi an toàn

Ông Stefano Marsella, Giám đốc Trung tâm canh tân công nghệ và nguồn lực hậu cần của Cục Cứu hỏa Ý, cũng tham gia buổi họp báo hôm 11/4/2025, đã nhấn mạnh rằng kế hoạch khẩn cấp mới này được thiết kế nhằm “giảm thiểu rủi ro trong những tình huống quan trọng, cả trong các sự kiện tôn giáo của Năm Thánh và những ngày có lượng khách hành hương và khách du lịch cao và liên tục”. Ông cho biết các hoạt động đào tạo sẽ được thực hiện thông qua “cuộc nghiên cứu toàn diện về các tuyến đường sơ tán bên trong Đền thờ”.

Công việc bắt đầu khi nhân viên Cục Cứu hỏa Quốc gia sử dụng hệ thống máy quét laser có độ chính xác cao để tạo ra thiết kế ba chiều với độ chính xác đến từng milimét của hầu hết toàn bộ Đền thờ.

Ông Marsella giải thích thêm rằng sau đó, phần mềm chuyên dụng được sử dụng để mô phỏng hành vi chi tiết của con người và các đặc điểm môi trường, “cho phép chúng tôi phân tích tính lưu động của chuyển động hướng tới lối thoát hiểm và xác định các điểm quan trọng có thể làm chậm quá trình sơ tán trong trường hợp khẩn cấp”, cũng như xác định các khu vực xảy ra tình trạng tắc nghẽn nguy hiểm.

Trong số các khía cạnh chính mà việc nghiên cứu cho thấy, “việc loại bỏ các rào cản vật lý và không chính thức là cần thiết; điều này dẫn đến việc thay thế các bậc thang dốc bằng các con đường dốc thoai thoải, nhằm giảm thiểu rủi ro và giúp mọi người có thể đi vào Đền thờ dễ dàng hơn, bao gồm cả những người khuyết tật hoặc có khả năng vận động hạn chế”.

Những sửa đổi được đề xuất cũng làm giảm đáng kể thời gian cần thiết để sơ tán khỏi Đền thờ, cải thiện đáng kể các quy trình trước đây. “Mục tiêu là biến một không gian lịch sử nhưng phức tạp thành một nơi an toàn hơn cho hàng triệu tín hữu và du khách hàng năm bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến và các kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ”.