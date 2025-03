Toà Thánh kêu gọi trao cho phụ nữ vai trò lớn hơn trong gìn giữ hòa bình

Phát biểu tại cuộc họp về “Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), diễn ra hôm 12/3, Đức ông Richard Ghyra, Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức này kêu gọi trao cho phụ nữ vai trò lớn hơn trong các hoạt động gìn giữ hoà bình.

Cuộc họp chung lần thứ 94 của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu với sự tham gia của 57 quốc gia thành viên, đã thảo luận về các vấn đề chính sách an ninh hiện tại, nhằm tạo ra nền tảng cho đối thoại về các khía cạnh chính trị và an ninh ở châu Âu.

Lên tiếng trong dịp này, Đức ông Richard Ghyra nhắc lại, thực tế, ở các vùng xung đột, phụ nữ và trẻ nữ thường xuyên phải chịu những hành vi phi nhân tính, thường là nạn nhân của bạo lực tình dục, buôn người và hôn nhân cưỡng bức. Đại diện Tòa Thánh nói: "Mọi cuộc tấn công vào sự sống và toàn vẹn của con người đều vi phạm phẩm giá mà Thiên Chúa ban cho mỗi con người và phải bị lên án một cách dứt khoát”.

Hơn nữa, Tòa Thánh kêu gọi sự tham gia công bằng hơn của phụ nữ vào các tiến trình hòa bình và các vấn đề an ninh. Đây là lý do tại sao Vatican ủng hộ mọi cam kết của tổ chức về việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào hoạt động gìn giữ hòa bình, đặc biệt trong phòng ngừa xung đột, quản lý khủng hoảng và tái thiết sau chiến tranh. Trong đó bao gồm cả những cam kết liên quan đến việc bảo đảm gia tăng sự “đại diện” và “tham gia” của phụ nữ trong các lĩnh vực như đã thoả thuận trong các quyết định có liên quan của Hội đồng Bộ trưởng.

Đại diện Toà Thánh kết luận: “Phụ nữ sinh ra bình đẳng với nam giới về phẩm giá và quyền lợi, mang theo quan điểm cá nhân của họ những cách tiếp cận mới và hiệu quả hơn để giải quyết xung đột. Tòa Thánh ủng hộ sự tham gia của phụ nữ vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, phù hợp với nguyện vọng cá nhân của họ”.