Năm Thánh: Dự án cung cấp thông tin y tế cho các tín hữu hành hương đến Roma

Trong Năm Thánh, Medikea TV đã triển khai một dự án sáng tạo nhằm hỗ trợ sức khỏe cho các tín hữu hành hương và du khách đến Roma.

Vatican News

Thông qua một trang web đa ngôn ngữ, dự án cung cấp thông tin về các rủi ro y tế và tình huống khẩn cấp, hướng dẫn thực tế, bản đồ tương tác để tìm kiếm bệnh viện, nhà thuốc và các điểm hỗ trợ, cùng các video giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia. Dự án cũng có thể truy cập qua mạng xã hội, nhằm thể hiện cách công nghệ, khoa học và truyền thông có thể kết hợp để tạo ra một trải nghiệm sức khoẻ và bao hàm cho mọi người.

Dự án được thiết kế bởi Medikea TV để đảm bảo một Năm Thánh an toàn và bao hàm, đặc biệt khi hàng triệu tín hữu sẽ đổ về Roma trong năm nay. Trang web www.medikea.it, bằng tiếng Ý và tiếng Anh, bao gồm các thông tin về rủi ro y tế và tình huống khẩn cấp, hướng dẫn thực tế về những gì cần chuẩn bị cho chuyến đi, bản đồ tương tác để tìm kiếm các cơ sở y tế, nhà thuốc và điểm hỗ trợ tại Roma, cũng như các video từ chuyên gia giải đáp những câu hỏi thường gặp. Ngoài ra, kênh YouTube của Medikea TV cũng cung cấp một playlist có tên “Giubileo in salute”, bao gồm các video giáo dục về phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe trong chuyến hành hương, cùng các cuộc phỏng vấn với các bác sĩ chuyên khoa uy tín.

Thông qua mạng xã hội, dự án mang đến cho hàng triệu tín hữu và những người tham gia các lời khuyên phòng ngừa, như tiêm chủng và các quy tắc vệ sinh để giảm thiểu rủi ro bệnh tật, hướng dẫn quản lý các tình trạng mãn tính như tiểu đường hoặc huyết áp cao trong chuyến đi, cũng như thông tin dành cho người khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt. Dự án đảm bảo tính chính xác cao nhất của thông tin, nhờ sự bảo trợ của các hiệp hội khoa học và tổ chức phi lợi nhuận của Ý.

Trong một thông cáo, Medikea nhấn mạnh rằng Năm Thánh không chỉ là một sự kiện tâm linh, mà còn là cơ hội để cho thấy cách công nghệ, khoa học và truyền thông có thể kết hợp để tạo ra một trải nghiệm an toàn, sức khoẻ và bao hàm cho tất cả mọi người. Với mục tiêu giúp tín hữu sống hành trình hành hương một cách bình an, dự án được thiết kế để hướng đến sự an lành của mỗi người.