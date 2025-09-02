Video ý cầu nguyện của ĐTC Lêô XIV trong tháng 9: Cầu cho tương quan của chúng ta với toàn thể thụ tạo

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 9, được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng công bố vào ngày 2/9, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi cầu nguyện cho tương quan của chúng ta với toàn thể thụ tạo. Ngài mời gọi cầu nguyện “để chúng ta cảm nghiệm được sự phụ thuộc lẫn nhau với tất cả các thụ tạo được Thiên Chúa yêu thương và xứng đáng được yêu thương và tôn trọng”.

Vatican News

Video ý cầu nguyện tháng 9 được công bố trong bối cảnh của “Mùa Thụ tạo”, thời gian đại kết được các Kitô hữu thuộc mọi hệ phái hiệp nhất cầu nguyện và hành động để chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.

Trong video, Đức Thánh Cha cầu nguyện: “Xin giúp chúng con khám phá ra sự hiện diện của Chúa trong mọi loài thụ tạo, để nhờ nhận biết một cách trọn vẹn, chúng con ý thức trách nhiệm của mình đối với ngôi nhà chung này, nơi Chúa mời gọi chúng con, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ sự sống”.

Video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh hai dịp kỷ niệm trong năm nay: 800 năm Thánh Phanxicô sáng tác "Bài ca Thụ tạo”, với những hình ảnh từ phim tài liệu Thánh Phanxicô Assisi - Dấu hiệu của Mâu thuẫn, và 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Thông điệp “Laudato si'”, với hình ảnh Thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành ngày 9/7 tại Borgo Laudato Si' ở Castel Gandolfo.

Đức Thánh Cha khẳng định “Chúa yêu thương vạn vật Chúa đã dựng nên, không gì tồn tại bên ngoài mầu nhiệm của Lòng Chúa nhân hậu. Mọi thụ tạo, dù nhỏ bé đến đâu, đều là hoa trái của tình yêu Chúa và có chỗ đứng trong thế giới này”. Do đó, như thánh Phanxicô Assisi, ngài cũng muốn “Chúc tụng Chúa, lạy Chúa của con!”.

Đức Thánh Cha cầu xin Chúa “mở mắt chúng con để nhận ra Chúa, và học biết từ mầu nhiệm về sự gần gũi của Chúa với mọi loài thụ tạo, rằng thế giới này không chỉ là một vấn đề cần giải quyết, nhưng là mầu nhiệm cần để chiêm ngắm trong tâm tình tạ ơn và hy vọng”.

Cha Cristóbal Fones, S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, giải thích rằng ý cầu nguyện tháng này nhắc nhớ chúng ta về sự kết nối trên thế giới: hạnh phúc của con người gắn liền với muôn loài và với tình trạng của trái đất.

Cha Fones nói tiếp rằng Đức Thánh Cha mời gọi suy ngẫm về tác động của hành động của con người đối với thiên nhiên, công trình sáng tạo của Chúa, và tìm kiếm những lối sống thúc đẩy sự phục hồi, sự cân bằng và hài hòa tự nhiên giữa con người và môi trường. Trong bối cảnh một thế giới cạnh tranh, hối hả, tiêu thụ quá mức, nhiều người khao khát sống gần gũi, tôn trọng thiên nhiên, chiêm ngắm trong thinh lặng để gặp gỡ chính mình, Thiên Chúa và tha nhân.

Cha nhấn mạnh, Thánh Phanxicô là mẫu gương truyền cảm hứng cho chúng ta bước vào lối sống đơn giản, bớt theo chủ nghĩa tiêu thụ, biết xây dựng tình huynh đệ với con người và thiên nhiên, sống trong tình yêu thương và lòng biết ơn Thiên Chúa như trẻ thơ.