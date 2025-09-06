Tiếp kiến Năm Thánh - ĐTC Lêô XIV: Thánh Giá Chúa Giêsu là khám phá vĩ đại nhất của đời người

Trong bài giáo lý trong buổi Tiếp kiến Năm Thánh vào sáng thứ Bảy ngày 6/9/2025, Đức Thánh Cha nói rằng kho báu thắp sáng hy vọng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Elena bằng cách khơi dậy trong lòng mình khát khao xóa bỏ sự cứng lòng và kiêu ngạo, để khám phá kho báu vĩ đại nhất là chính Chúa Giêsu, nguồn mạch hy vọng của chúng ta.

Vatican News

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa trên câu Tin Mừng theo Thánh Mátthêu chương 13 câu 44: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy". Ngài nói rằng như những đứa trẻ đào bới trong lòng đất, chúng ta được mời gọi đào sâu bên dưới bề mặt cuộc sống với sự tò mò và tin tưởng để khám phá kho báu ẩn giấu của Vương quốc Thiên Chúa.

"Khám phá" vĩ đại của Thánh Elena là khám phá ra Thánh Giá. Thánh Giá của Chúa Giêsu là khám phá vĩ đại nhất của sự sống, là giá trị làm thay đổi mọi giá trị. Thánh Giá này nằm sâu bên dưới lớp vỏ trái đất của chúng ta. Kho báu thắp sáng hy vọng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương Thánh Elena bằng cách khơi dậy trong lòng mình khát khao xóa bỏ sự cứng lòng và kiêu ngạo, để khám phá kho báu vĩ đại nhất là chính Chúa Giêsu.

Bài giáo lý của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Chào mừng tất cả anh chị em, những người hành hương đã đến Roma từ nhiều nơi khác nhau. Tại thành phố giàu lịch sử này, chúng ta có thể được củng cố trong đức tin, đức ái và đức cậy. Hôm nay, chúng ta sẽ tập trung vào một khía cạnh đặc biệt của đức cậy - hy vọng.

Kho báu thắp sáng niềm hy vọng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu

Tôi muốn bắt đầu bằng một ký ức: khi còn bé, việc cho tay vào dưới đất có một sức hấp dẫn đặc biệt. Chúng ta còn nhớ, và có lẽ vẫn còn quan sát điều ấy: thật vui khi nhìn ngắm trẻ em chơi đùa! Đào bới trong đất, phá vỡ bề mặt cứng của mặt đất để xem bên dưới có gì… Điều mà Chúa Giêsu mô tả trong dụ ngôn kho báu chôn giấu trong ruộng (x. Mt 13,44) không còn là trò chơi trẻ con, nhưng niềm vui của sự bất ngờ thì vẫn giống hệt. Và Chúa nói với chúng ta: Nước Thiên Chúa cũng như thế. Chính xác hơn: đây cũng là cách chúng ta tìm được Nước Thiên Chúa. Niềm hy vọng bừng sáng khi chúng ta biết đào sâu, phá vỡ lớp vỏ bề ngoài của thực tại, đi sâu vào bên dưới bề mặt.

Đức Thánh Cha nói tiếp: Hôm nay, tôi muốn cùng anh chị em nhớ lại rằng, ngay khi được tự do sống đức tin cách công khai như là Kitô hữu, các môn đệ Chúa Giêsu đã bắt đầu “đào bới”, đặc biệt tại những nơi Người đã chịu khổ nạn, chịu chết và sống lại. Truyền thống Đông và Tây đều nhắc đến bà Flavia Giulia Elena, thân mẫu hoàng đế Constantino, như linh hồn của những cuộc tìm kiếm ấy. Một người phụ nữ biết tìm kiếm. Một người phụ nữ biết đào sâu. Kho tàng thắp sáng niềm hy vọng chính là cuộc đời của Chúa Giêsu: cần phải đi theo bước chân của Người.

Thánh Giá Chúa Giêsu là khám phá vĩ đại nhất của đời người, là giá trị thay đổi mọi giá trị

Một nữ hoàng có thể làm biết bao điều khác! Bà có thể chọn biết bao nơi chốn cao quý hơn là Giêrusalem xa xôi. Biết bao thú vui và vinh dự chốn cung đình. Cả chúng ta, thưa anh chị em, cũng có thể an phận trong vị trí đạt được và trong sự giàu sang, ít hay nhiều, vốn đem lại cho ta cảm giác an toàn. Nhưng như thế, chúng ta đánh mất niềm vui thuở nhỏ, đánh mất khát vọng đào sâu và sáng tạo, điều làm cho mỗi ngày trở nên mới mẻ. “Inventare” – như anh chị em biết – trong tiếng Latinh có nghĩa là “tìm thấy”. Phát minh vĩ đại nhất của thánh nữ Elena chính là tìm thấy Thánh Giá. Đó chính là kho báu ẩn giấu đáng để bán tất cả để có được! Thánh Giá Chúa Giêsu là khám phá vĩ đại nhất của đời người, là giá trị thay đổi mọi giá trị.

Thánh Elena có thể đã hiểu điều này, có lẽ bởi vì bà đã mang thập giá của mình trong thời gian dài. Bà không sinh ra trong cung đình: người ta kể rằng bà từng là một chủ quán trọ khiêm hạ, được hoàng đế tương lai Constanzo đem lòng yêu thương. Ông cưới bà, nhưng vì toan tính quyền lực, đã không ngần ngại ruồng bỏ và buộc bà rời xa người con trai Constantino trong nhiều năm. Khi Constantino lên ngôi, chính ông cũng đã gây cho mẹ không ít đau khổ và thất vọng. Thế nhưng, bà Elena vẫn luôn là chính mình: một người phụ nữ luôn tìm kiếm. Bà quyết định trở thành Kitô hữu và luôn thực hành đức bác ái, không bao giờ quên nguồn gốc khiêm hạ của mình.

Thiên Chúa luôn ở bên dưới chúng ta, để nâng chúng ta lên

Anh chị em thân mến, phẩm giá và sự trung tín với lương tâm như thế có thể thay đổi thế giới hôm nay: chúng đưa chúng ta đến gần với kho báu, giống như công việc của người nông dân. Canh tác cánh đồng của tâm hồn mình đòi hỏi nhiều vất vả. Đó là công việc vĩ đại nhất. Nhưng khi đào sâu, chúng ta sẽ tìm thấy; khi hạ mình xuống, chúng ta tiến gần hơn với Chúa, Đấng đã tự hạ để trở nên giống chúng ta. Thánh Giá của Người nằm dưới lớp đất của chúng ta.

Chúng ta có thể đi qua với sự kiêu hãnh, vô tình giẫm đạp lên kho báu đang ở dưới chân mình. Nhưng nếu chúng ta trở nên như trẻ nhỏ, chúng ta sẽ nhận ra một Vương quốc khác, một sức mạnh khác. Thiên Chúa luôn ở bên dưới chúng ta, để nâng chúng ta lên.