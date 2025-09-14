Kinh Truyền Tin (14/9): Lễ Suy tôn Thánh Giá

Trưa Chúa Nhật 14/9, Đức Thánh Cha Lêô đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, ngài đã có một bài suy tư ngắn về Lễ Suy tôn Thánh Giá.

Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha:

Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!

Hôm nay, Giáo Hội cử hành lễ Suy tôn Thánh Giá, khi tưởng niệm việc Thánh nữ Hêlêna tìm được Thánh Giá tại Giêrusalem vào thế kỷ IV, và việc Hoàng đế Hêracliô đưa Thánh Tích quý giá này trở lại Thành thánh.

Nhưng hôm nay, đối với chúng ta, việc cử hành lễ này có ý nghĩa gì? Bài Tin Mừng phụng vụ (x. Ga 3,13-17) giúp chúng ta hiểu rõ hơn. Câu chuyện diễn ra vào ban đêm: ông Nicôđêmô, một trong những thủ lãnh của người Do Thái, là người ngay thẳng và cởi mở (x. Ga 7,50-51), đến gặp Chúa Giêsu. Ông cần ánh sáng, cần được hướng dẫn: ông tìm kiếm Thiên Chúa và xin vị Thầy người Nagiarét giúp đỡ, vì ông nhận ra chính Người là một ngôn sứ, một Con người thực hiện những dấu lạ phi thường.

Chúa đón tiếp ông, lắng nghe ông, và cuối cùng mặc khải rằng Con Người phải được giương cao, “để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,15). Và Người thêm: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (x. c. 16). Ông Nicôđêmô, có lẽ lúc ấy chưa thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa những lời này, nhưng chắc chắn ông sẽ hiểu khi, sau cuộc khổ nạn, ông cộng tác mai táng thi hài Đấng Cứu Thế (x. Ga 19,39): ông sẽ nhận ra rằng Thiên Chúa, để cứu chuộc nhân loại, đã trở nên người phàm và chịu chết trên thập giá.

Chúa Giêsu đã nói điều ấy với Nicôđêmô bằng cách gợi lại một biến cố trong Cựu Ước (x. Ds 21,4-9), khi dân Israel trong sa mạc bị rắn độc tấn công và được cứu thoát nhờ nhìn lên con rắn bằng đồng mà ông Môsê, theo lệnh Thiên Chúa, đã dựng trên cây cột.

Thiên Chúa đã cứu chúng ta bằng cách tỏ mình cho chúng ta, tự hiến như người bạn đồng hành, thầy dạy, lương y, người bạn, đến nỗi trở nên cho chúng ta Tấm Bánh bẻ ra trong Bí tích Thánh Thể. Và để hoàn tất công trình ấy, Người đã sử dụng một trong những công cụ hành hình tàn bạo nhất mà con người từng nghĩ ra: thập giá.

Vì thế, hôm nay chúng ta cử hành việc “suy tôn” Thánh Giá: bởi tình yêu vô biên mà Thiên Chúa, khi ôm lấy thập giá để cứu độ chúng ta, đã biến nó từ công cụ của sự chết thành nguồn mạch sự sống. Người dạy chúng ta rằng không gì có thể tách chúng ta ra khỏi Người (x. Rm 8,35-39) và tình yêu của Người còn lớn hơn cả tội lỗi chúng ta (x. Đức Phanxicô, Bài giáo lý, 30/3/2016).

Vậy chúng ta hãy cầu xin, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ đã hiện diện tại đồi Canvê bên cạnh Con mình, để tình yêu cứu độ ấy cũng bén rễ và lớn lên trong chúng ta, và để chúng ta cũng biết hiến thân cho nhau, như Người đã hiến thân hoàn toàn cho mọi người.

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nhắc rằng “ngày mai sẽ kỷ niệm 60 năm thành lập Thượng Hội đồng Giám mục, một trực giác mang tính ngôn sứ của Thánh Phaolô VI, để các Giám mục có thể sống sự hiệp thông với Đấng Kế vị Thánh Phêrô cách sâu xa và hữu hiệu hơn. Tôi cầu chúc rằng kỷ niệm này khơi dậy một dấn thân mới cho sự hiệp nhất, cho sự hiệp hành và cho sứ mạng của Hội Thánh.”

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn sinh nhật của mình: “Anh chị em rất thân mến, có lẽ anh chị em đã biết, hôm nay tôi tròn bảy mươi tuổi. Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và biết ơn cha mẹ tôi; đồng thời, tôi cũng cảm ơn tất cả những ai đã nhớ đến tôi trong lời cầu nguyện. Xin cảm ơn tất cả anh chị em! Xin cảm ơn! Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành!”