Nhóm Jesus Bikers tặng Đức Thánh Cha xe môtô đặc biệt để đấu giá giúp trẻ em Madagascar

Ngày 3/9/2025, một nhóm thuộc câu lạc bộ xe môtô "Jesus Bikers" tặng Đức Thánh Cha Lêô XIV một chiếc môtô cruiser đặc biệt. Chiếc xe sẽ được đem đấu giá nhằm gây quỹ xây dựng một trường học giúp cho các trẻ em phải lao động trong các mỏ mica tại Madagascar.

Vatican News

Khoảng 30 thành viên của nhóm, trong trang phục đi môtô màu đen có biểu tượng tên Chúa Kitô, Thánh giá, hình ảnh thánh, đã đến Roma hành hương trong Năm Thánh Hy Vọng, sau ba ngày lái môtô từ Schaafheim, Đức.

Đức Thánh Cha đã làm phép và ký tên lên chiếc môtô BMW R 18 màu trắng, sau đó ngồi lên yên xe giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các biker.

Chiếc xe được thiết kế riêng cho Đức Thánh Cha, sẽ được tặng cho các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Áo và sau đó sẽ được bán đấu giá tại Munich vào ngày 18/10/2025. Số tiền thu được sẽ được dùng để xây dựng một trường học tại một ngôi làng thuộc giáo phận Ihosy, Madagascar.

Cha Karl Wallner, Dòng Xitô, giám đốc tổ chức Missio Áo, chia sẻ: “Mục tiêu không chỉ là vui chơi hay gặp Đức Thánh Cha, mà còn để giúp đỡ những người nghèo nhất trong số những người nghèo”. Cha nói: "Chúc lành của Đức Thánh Cha là một món quà tuyệt vời dành cho chúng tôi, vì chúc lành này tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để khôi phục lại phẩm giá cho những trẻ em trên đảo ở châu Phi, những trẻ em thay vì được học đọc và viết thì lại bị bóc lột để làm việc trong các mỏ mica - một loại khoáng chất được sử dụng trong mỹ phẩm và ngành công nghiệp sơn - hoặc trong các xưởng, nguy hiểm đến tính mạng do phải tiếp xúc thường xuyên với các chất độc hại".

Các thành viên câu lạc bộ "Jesus Bikers" cũng đã hành hương qua Cửa Thánh của Đền thờ Thánh Phêrô và tham dự Thánh lễ.

Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng là thành viên danh dự của nhóm "Jesus Bikers". Năm 2019, ngài cũng nhận một chiếc môtô màu trắng từ nhóm này. Trước đó, vào năm 2013, ngài đã được tặng hai chiếc Harley-Davidson và một áo đi môtô. Một chiếc xe có chữ ký của Đức Phanxicô và chiếc áo da đã mang về hơn 350.000 đô la trong một cuộc đấu giá từ thiện tại Roma năm 2014.

"Jesus Bikers" là một câu lạc bộ mô tô được thành lập tại thành phố Schaafheim, Đức, cách đây 11. Họ di chuyển những chặng đường dài để gây quỹ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.