Đức Thánh Cha cử hành Thánh lễ khai mạc Tổng hội Dòng Augustinô

Vào lúc 6 giờ chiều ngày 1/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự Thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Augustinô ở Roma để khai mạc Tổng hội thứ 188 của Dòng Augustinô. Trong bài giảng, ngài gọi đây là “một thời khắc ân sủng cho Dòng và cho toàn thể Giáo hội” và mời gọi các tu sĩ của dòng lắng nghe nhau, sống tinh thần khiêm nhường và hiệp nhất.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, cầu xin Người hướng dẫn công việc của Tổng hội. Trích lời Didimo il Cieco, mô tả Lễ Hiện Xuống như “sức mạnh dồi dào và không thể cưỡng lại của Thánh Thần”, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ để Chúa Thánh Thần “vượt trên mọi lối lý luận phàm nhân” hầu trở thành nhân vật chính của những ngày sắp tới.

Lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân

Ngài nhấn mạnh rằng Chúa Thánh Thần nói trong sâu thẳm cõi lòng, qua anh em và qua hoàn cảnh đời sống, vì thế bầu khí Tổng hội cần là bầu khí của lắng nghe: lắng nghe Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Thánh Augustinô: ngày xưa trong Lễ Hiện Xuống, từng tín hữu nói được mọi thứ tiếng, còn ngày nay chính toàn thể cộng đoàn Giáo hội “nói mọi thứ tiếng”, vì là Thân Thể duy nhất của Chúa Kitô.

Thông truyền và thông hiểu với sự khiêm nhường

Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ sống những ngày này với nỗ lực chân thành để hiểu và thông truyền, như lời đáp lại ân ban lớn lao và độc nhất mà Chúa Cha mời gọi vì lợi ích chung. Từ đó ngài đưa ra lời mời gọi: “Hãy làm tất cả với lòng khiêm tốn”, ý thức rằng hành động của Thiên Chúa luôn vượt trên kế hoạch con người. Không ai có mọi câu trả lời, nhưng mỗi người được mời gọi chia sẻ và đón nhận trong đức tin điều Chúa soi sáng.

Giá trị của sự hiệp nhất

Điểm thứ ba mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh là sự hiệp nhất. Dẫn lời Thánh Phaolô về các đặc sủng khác nhau nhưng của cùng một Thánh Thần vì lợi ích chung (1Cr 12), ngài khẳng định hiệp nhất không chỉ là mục tiêu mà còn là tiêu chuẩn để lượng giá công việc của Tổng hội, bởi vì điều liên kết thì từ Chúa Thánh Thần, còn điều chia rẽ thì không thể thuộc về Người. Ngài cũng nhắc lại lời Thánh Augustinô từng dạy: “Nếu xưa kia dấu chỉ của Thánh Thần là nhiều ngôn ngữ, thì nay dấu chỉ ấy là tình yêu hiệp nhất”.