Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ các tu sĩ Dòng Augustinô

Trong cuộc gặp gỡ thân tình với các tu sĩ nam nữ Dòng Thánh Augustinô đang tham gia Tổng hội lần thứ 188 tại Giáo hoàng Học viện về Giáo phụ Augustinianum, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trả lời một số câu hỏi về cách đối diện với những đau khổ của nhân loại, về tương lai của Giáo hội, về vai trò của đời sống chiêm niệm và vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.

Vatican News

Khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính nhân loại

Về cách đáp lại thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha giải thích rằng cuộc sống luôn có những khoảnh khắc vui buồn, và những cảm xúc khác nhau đôi khi khiến nhiều người đánh mất đi ý nghĩa sống hoặc rơi vào khủng hoảng đức tin. Ngài nói rằng, đối với những người theo linh đạo Augustinô, câu trả lời nằm ở việc gần gũi với mọi người, cùng cười cùng khóc với họ. Ngài nhắc lại rằng Thánh Augustinô đã viết một nền thần học “nhập thể” và dạy cách khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính nhân loại của chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đời sống cộng đoàn, kêu gọi các tu sĩ cùng nhau mừng vui, khóc than và làm chứng cho Chúa Giêsu đã chết và sống lại.

Sức sống của Giáo hội Châu Phi là một sự phong phú của dòng

Khi được các tu sĩ Châu Phi hỏi về kỳ vọng của ngài đối với họ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh sức sống của Giáo hội Châu Phi là một sự giàu có đối với Dòng. Ngài cho rằng việc người trẻ và người lớn tuổi đối thoại với nhau là điều cần thiết. Để hỗ trợ những nơi đang đối mặt với tình trạng thiếu ơn gọi, Đức Thánh Cha khuyên các tu sĩ nên biến sự hiện diện, nhiệt huyết và tuổi trẻ của mình thành nguồn lực hữu ích. Ngài cũng khuyên các tu sĩ trẻ đang giữ chức vụ lãnh đạo nên lấy lời cầu nguyện, sự hỗ trợ anh em và tầm nhìn rộng làm kim chỉ nam để kiên trì trên con đường đức tin.

Đời sống chiêm niệm là một kho tàng quý giá cho dòng và Giáo hội

Khi lắng nghe ba nữ tu chia sẻ về công việc thầm lặng của họ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng đời sống chiêm niệm là một kho tàng quý giá cho Dòng và Giáo hội, mặc dù có thể trong suốt lịch sử, nó đã không được xem xét hoặc đề cao đúng mức. Ngài kết luận rằng Giáo hội không thể chỉ sống bằng giáo sĩ hay nam giới. Sự hiện diện của phụ nữ có tầm quan trọng lớn trong nhiều lĩnh vực, chứ không chỉ trong đời sống chiêm niệm và đời sống thánh hiến.