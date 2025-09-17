Đức Thánh Cha: Cần tìm giải pháp khác cho Gaza

Chiều tối ngày 16/9/2025, khi rời Castel Gandolfo để trở về Vatican, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại trò chuyện với các nhà báo và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Gaza, cũng như căng thẳng quốc tế có nguy cơ leo thang ở châu Âu.

Vatican News

Sự quan tâm lo lắng cho người dân Gaza

Khoảng 20:30, trước sự hiện diện của nhiều tín hữu và phóng viên chờ đợi, Đức Thánh Cha đã bước ra khỏi Villa Barberini. Với nụ cười thân thiện, ngài lắng nghe câu hỏi về cuộc di tản ồ ạt của người dân Gaza. Đức Thánh Cha cho biết ngài đã điện đàm với cộng đoàn Công giáo tại đây và với cha sở. “Nhiều người không còn nơi nào để đi, đó là mối lo lớn. Tôi đã nói chuyện với cha sở và cộng đoàn, họ vẫn cố gắng ở lại, nhưng thật sự cần phải tìm một giải pháp khác,” ngài nhấn mạnh.

“NATO đã không bắt đầu bất kỳ cuộc chiến nào"

Đề cập đến những tuyên bố từ phía Nga cho rằng có một cuộc chiến của NATO chống lại Nga, Đức Thánh Cha khẳng định: “NATO đã không bắt đầu bất kỳ cuộc chiến nào. Người dân Ba Lan lo lắng vì không phận của họ bị xâm phạm, tình hình đang rất căng thẳng”. Ngài thừa nhận mối lo âu ngày càng gia tăng trước bối cảnh này.

Những lời chúc mừng Đức Thánh Cha

Trong giây phút thân mật, nhiều tín hữu đã hát chúc mừng sinh nhật và ngày lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha - Thánh Roberto Bellarmino, kèm theo hoa và thiệp chúc mừng của một nhóm tín hữu Ba Lan.

Đức Thánh Cha đã khép lại một ngày làm việc căng thẳng, trong đó các chủ đề về hòa bình, sức mạnh của lời cầu nguyện, cũng như nỗi lo sợ về chiến tranh đã chi phối cả cuộc gặp Đức Thượng phụ Karekin II, Giáo chủ của toàn thể người Armenia, và cuộc trò chuyện qua điện thoại với Cha Gabriel Romanelli, cha xứ giáo xứ Thánh gia tại Gaza.

Gặp gỡ Đức Thượng phụ Karekin II

Đức Thánh Cha đã đến Castel Gandolfo từ tối ngày 15/9/2025. Sáng 16/9, tại Villa Barberini, ngài đã tiếp Đức Thượng phụ Karekin II. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV với Đức Thượng phụ. Nhưng đây là lần thứ tư Đức Thượng phụ Karekin II gặp một Giáo hoàng kể từ khi ngài được bầu cách đây 25 năm. Cuộc gặp diễn ra trong “bầu không khí huynh đệ và thân ái, trong đó nhiều vấn đề giáo hội đã được thảo luận, và Đức Thượng Phụ của Armenia đã nhấn mạnh đến số phận của người Armenia tại Artsakh”.

Đức Tổng Giám mục Khajag Barsamian, đại diện của Giáo hội Tông truyền Armenia Etchmiadzin tại Tòa Thánh cho biết Đức Thượng Phụ Karekin II đã mời Đức Thánh Cha đến thăm Armenia.

Điện thoại hỏi thăm giáo xứ Thánh Gia ở Gaza

Từ Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha cũng đã liên lạc với cha xứ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza để cập nhật tình hình, sau cuộc tấn công trên bộ của quân đội Israel vào Thành phố Gaza. Ngài bày tỏ sự quan tâm về những gì đang xảy ra và cam kết cầu nguyện cho những người tìm đến giáo xứ. Khoảng 450 người hiện đang trú ẩn trong Nhà thờ.

Truyền thông Gaza đưa tin, Israel đã thực hiện 37 cuộc tấn công Gaza trong 20 phút và đông đảo cư dân di cư khỏi khu vực tây bắc.