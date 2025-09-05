ĐTC Lêô XIV khánh thành "Làng Laudato si'": bảo vệ thụ tạo là ơn gọi của mọi người

Vào lúc 4 giờ chiều ngày 5/9/2025, Đức Thánh Cha đã khánh thành và làm phép dự án "Làng Laudato si'", tọa lạc trong vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, một dự án được khởi xướng bởi Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào năm 2023. Trong bài giảng, ngài nhắc rằng việc bảo vệ công trình tạo dựng là một ơn gọi phổ quát, nhắc nhở chúng ta sống như thụ tạo giữa muôn loài thụ tạo, chứ không phải như những người sáng tạo

Hồng Thủy - Vatican News

Khu vực này rộng 55 héc-ta, bao gồm các khu vườn lịch sử, dinh thự, di tích, di tích khảo cổ, vùng đất canh tác và những không gian mới dành cho đào tạo cũng như canh tác nông nghiệp sinh học và tái tạo.

Đến vườn Giáo hoàng ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã tham quan, đi qua các địa điểm chính và gặp gỡ các nhân viên, cộng tác viên, gia đình của họ cùng tất cả những ai đang góp phần làm nên sinh hoạt của "Làng Laudato si'".

Sau đó Đức Thánh Cha đã chủ sự phần Phụng vụ Lời Chúa với nghi thức làm phép "Làng Laudato si'". Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa Giêsu trong đoạn Tin Mừng theo thánh Mátthêu, Đức Thánh Cha nói rằng việc bảo vệ công trình tạo dựng là một ơn gọi phổ quát, nhắc nhở chúng ta sống như thụ tạo giữa muôn loài thụ tạo, chứ không phải là Đấng Tạo Hóa.

Mỗi loài đều giữ vai trò quan trọng trong kế hoạch của Thiên Chúa

“Hãy xem chim trời … Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng” (Mt 6, 26.28), Đức Thánh Cha nhắc lại điều Chúa Giêsu mời gọi chúng ta: hãy quan sát và chiêm ngắm công trình tạo dựng, những hành động giúp chúng ta hiểu được ý định nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa.

"Mọi sự đã được sắp đặt cách khôn ngoan ngay từ khởi đầu, để tất cả các thụ tạo cùng góp phần vào việc thực hiện Nước Thiên Chúa. Mỗi loài đều giữ một vai trò quan trọng và riêng biệt trong kế hoạch ấy, và tất cả đều 'rất tốt đẹp', như Sách Sáng Thế khẳng định (x. St 1,1-29).

Sống như thụ tạo giữa muôn loài thụ tạo, chứ không phải là Đấng Tạo Hóa

Trong cùng đoạn Tin Mừng đó, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt được dành cho con người trong công trình sáng tạo: là "thụ tạo đẹp nhất, được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Nhưng cùng với đặc ân đó là một trách nhiệm lớn lao: phải chăm sóc mọi loài thụ tạo khác, trong sự tôn trọng kế hoạch của Đấng Tạo Hóa (x. St 2,15)".

Do đó, Đức Thánh Cha nói tiếp, việc bảo vệ công trình tạo dựng là một ơn gọi phổ quát, nhắc nhở chúng ta sống như thụ tạo giữa muôn loài thụ tạo, chứ không phải như những người sáng tạo. Đó cũng là con đường để khôi phục sự hòa hợp với thiên nhiên và chiêm ngắm Thiên Chúa hiện diện trong vạn vật (x. Laudato si’, 225).

"Làng Laudato si'" là nơi chan hòa tình liên đới và nói với chúng ta về Thiên Chúa

"Làng Laudato si'"mà hôm nay chúng ta khai mạc, là một sáng kiến của Giáo hội nhằm thực hiện ơn gọi trở thành người gìn giữ công trình của Thiên Chúa (Tông huấn Laudate Deum, 217). Nơi đây là hạt giống hy vọng mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã để lại cho chúng ta như một di sản, có thể sinh hoa trái công lý và bình an, đồng thời trở thành một mô hình cụ thể giúp thúc đẩy hoán cải sinh thái qua giáo dục và dạy giáo lý.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhận định "Làng Laudato si'" quy tụ đời sống thiêng liêng, thiên nhiên, lịch sử, nghệ thuật, lao động và công nghệ trong sự hòa hợp, diễn tả đúng ý nghĩa của “làng”: một nơi chan hòa tình liên đới. Và tất cả những điều ấy không thể không nói với chúng ta về Thiên Chúa.