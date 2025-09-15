Đức Thánh Cha ca ngợi các nữ tu dòng Cát Minh tử đạo trong Cách mạng Pháp là những tác giả của đức ái

Nhân dịp Thánh lễ tạ ơn mừng việc tuyên thánh cho 16 nữ tu Dòng Cát Minh tử đạo ngày 17/07/1794 tại Paris, trong điện văn được ký bởi Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng chứng tá của các ngài, như “những tác giả” của đức ái, là lời mời gọi khám phá “sức mạnh và sự phong phú của một đời sống nội tâm hoàn toàn hướng về các thực tại trên trời”.

Vatican News

Các nữ tu Dòng Cát Minh Nhặt phép Compiègne đã bị giết vì lòng thù ghét đức tin vào ngày 17/07/1794 tại Paris, trong cuộc Cách mạng Pháp. Các chị đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô ghi vào sổ bộ các thánh ngày 18/12/2024, với một lễ phong thánh tương đương. Để tạ ơn về sự kiện này, sáng thứ Bảy ngày 13/09, Đức Tổng Giám mục Laurent Ulrich đã chủ sự Thánh lễ tạ ơn trọng thể tại nhà thờ Đức Bà Paris.

Trong Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa thánh tại Pháp, đã đọc điện văn của Đức Thánh Cha.

Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui sâu sắc khi hiệp thông với lòng tạ ơn của Giáo hội Pháp và Giáo hội hoàn vũ vì việc tuyên thánh cho 16 nữ tu Dòng Cát Minh này. Ngài nhắc lại rằng cuộc tử đạo của các nữ tu - diễn ra trong thời kỳ “đại kinh hoàng” - đã khơi dậy sự ngưỡng mộ ngay cả nơi những kẻ giam giữ họ và tạo ra một “sự xáo trộn nhân lành” ngay cả trong những trái tim chai đá nhất, mở ra những tia sáng hướng về Thiên Chúa.

Ngài nhấn mạnh rằng tiếng vọng của sự hy sinh của các nữ tu không bao giờ tắt. Điều này được thể hiện qua rất nhiều tác phẩm văn học và nghệ thuật được lấy cảm hứng từ gương sáng của họ, nhất là qua “đám đông lặng lẽ đáng kinh ngạc” đã đi theo họ đến nơi hành hình.

Đức Thánh Cha khẳng định, sự bình an trong tâm hồn của những người con của Thánh Têrêsa này là hoa trái của một “đức ái bao la”, nhưng cũng là của đức tin và đức cậy đã nâng đỡ họ. Khi bước lên đoạn đầu đài giữa tiếng thánh ca và thánh vịnh, họ đã biến việc bị bắt giữ thành một hành động hiến dâng trọn vẹn: không còn là “nạn nhân” mà là “những tác giả của một món quà tối cao, hiện thực hóa sự hiến dâng các lời khấn dòng”.

Sau đó trích dẫn lời tha thứ của nữ tu bề trên, người cuối cùng bước lên máy chém, Đức Thánh Cha nói rằng câu nói đó đã cô đọng lại tinh thần của các nữ tu dòng Cát Minh: “sự hiến dâng trọn vẹn, sự tha thứ và lòng biết ơn, niềm vui và sự bình an”.

Và ngài kết luận, chứng tá của các nữ tu vẫn là một lời mời gọi cho tất cả mọi người, để khám phá “sức mạnh và sự phong phú của một đời sống nội tâm hoàn toàn hướng về các thực tại trên trời”.