ĐTC Lêô XIV mời gọi tu sĩ Cát Minh trở thành chứng nhân hiệp nhất

Trong thư gửi đến các tu sĩ tham dự Tổng hội Dòng Cát Minh, đang diễn ra từ ngày 9-26/9/2025 tại Malang, Indonesia, Đức Thánh Cha bày tỏ: “Tôi cầu nguyện để cho mối dây bác ái trong các cộng đoàn của anh em làm chứng cho hồng ân hiệp nhất, nhất là tại những nơi trong xã hội đang bị chia cắt bởi sự chia rẽ và đối kháng”.

Vatican News

Trong thư gửi đến cha Míċeál O’Neill, Bề trên Tổng quyền, được đọc trong phiên khai mạc vào ngày 9/9, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chủ đề của kỳ họp – “Tình huynh đệ chiêm niệm của chúng ta phân định sứ mạng của mình” – phản ánh “cốt lõi của đoàn sủng Cát Minh”, bởi vì cho thấy rằng “đời sống cầu nguyện chung” chính là “nền tảng” cho “việc phục vụ Giáo hội và thế giới”.

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng “Bằng cách bén rễ trong cầu nguyện thinh lặng và trong sự chăm sóc lẫn nhau anh em vun trồng một sự tĩnh lặng cho phép phân định các dấu chỉ của thời đại, đặc biệt qua cái nhìn từ nơi người nghèo, và đáp lại bằng một tình yêu kiên vững trong thinh lặng”.

Trích dẫn Luật Dòng Cát Minh vốn khuyến khích “hãy làm một công việc nào đó”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng điều này “mang một ý nghĩa sâu xa” trong thừa tác vụ của Dòng, vì mời gọi “mang lấy cái nhìn đầy yêu thương của Đức Kitô, Đấng ôm lấy mọi người bằng lòng thương xót và sự dịu dàng”. Cho dù là “qua việc giảng các khóa tĩnh tâm, đồng hành thiêng liêng, công tác mục vụ giáo xứ hay giáo dục giới trẻ”, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong các tu sĩ Cát Minh có thể trở thành mẫu gương của đức ái và sự hiệp nhất trong một thế giới thường bị tổn thương bởi căng thẳng và xung đột.

Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác Tổng hội cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ Núi Cát Minh, và bày tỏ hy vọng rằng kỳ họp này, được cử hành trong Năm Thánh, sẽ trở thành “một cơ hội canh tân thiêng liêng”.