Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ Augustinô: canh tân ơn gọi, trung thành với sứ mạng

Sáng thứ Hai 15/9/2025, gặp gỡ các anh em tu sĩ cùng Dòng Thánh Augustinô đang tham dự Tổng tu nghị thứ 188 của dòng tại Roma, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ trở về với nội tâm, theo tinh thần của Thánh Augustinô, để từ đó thêm nhiệt thành và hăng say trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Vatican News

Mở đầu bài nói chuyện, Đức Thánh Cha gửi lời cám ơn Bề trên Tổng quyền mãn nhiệm và chúc mừng Tân Bề trên vừa được bầu. Ngài khẳng định rằng sứ vụ này cần đến sự nâng đỡ của lời cầu nguyện chung.

Đời sống nội tâm và sứ vụ tông đồ

Một mặt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nội tâm trong hành trình đức tin, mặt khác, ngài nhắc nhở rằng “đời sống nội tâm không phải là một sự trốn chạy khỏi trách nhiệm cá nhân và cộng đoàn, khỏi sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng ta trong Giáo hội và trên thế giới, khỏi những câu hỏi và vấn đề cấp bách”. “Việc trở về với nội tâm làm mới lại sức sống thiêng liêng và mục vụ, giúp khám phá lại mối tương quan với Chúa và với các anh em trong gia đình dòng tu, từ đó có thể đối diện với những vấn đề của đời sống cộng đoàn cũng như thách đố trong sứ vụ.

Trung tâm của ơn gọi là tình yêu

Một trọng tâm được Đức Thánh Cha nhấn mạnh là ơn gọi và việc đào tạo ban đầu. Trích dẫn lời thánh Augustinô: “Hãy yêu mến điều mà anh em sẽ trở thành”, ngài cảnh báo chống lại khuynh hướng hiểu việc đào tạo chỉ như những quy tắc phải tuân giữ. Thay vào đó, trung tâm của ơn gọi là tình yêu – tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với sứ mạng. Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ, cách riêng với người trẻ, hãy khám phá vẻ đẹp của lời mời gọi và để tình yêu Thiên Chúa biến đổi cuộc đời.

Thần học gắn liền với lòng quảng đại và khiêm tốn

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha khích lệ việc học hỏi thần học gắn liền với lòng quảng đại và khiêm tốn, không nhằm tìm kiếm tri thức cho bản thân, nhưng để phục vụ đức tin của cộng đoàn. Ngài cũng nhắc đến lời khuyên trong Luật Dòng và mời gọi các tu sĩ Augustinô trung thành với tinh thần khó nghèo Tin Mừng, chia sẻ mọi của cải vật chất và thiêng liêng cho sứ vụ.

Làm sống lại ngọn lửa truyền giáo

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhớ di sản truyền giáo phong phú của Dòng Augustinô từ năm 1533, khẳng định rằng tinh thần này vẫn còn rất cần thiết cho thế giới hôm nay. Ngài khuyến khích các tu sĩ làm sống lại ngọn lửa truyền giáo, bằng chứng tá niềm vui khiêm nhường và đơn sơ, sẵn sàng phục vụ và hiệp thông với đời sống của dân Chúa.