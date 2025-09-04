ĐTC Lêô XIV tiếp Tổng thống Israel và kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Gaza

Sáng thứ Năm 4/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp Tổng thống Isaac Herzog của Israel. Hai bên đã thảo luận về sự cần thiết của lệnh ngừng bắn khẩn cấp và việc tiếp cận viện trợ không bị cản trở cho Gaza, cũng như việc giải phóng tất cả các con tin còn lại và giải pháp hai nhà nước như là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.

Vatican News

Sau khi gặp gỡ Đức Thánh Cha, ông Herzog đã gặp Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, cùng với Đức Tổng Giám mục Paul R. Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh.

Theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh, "Trong các cuộc hội đàm thân mật với Đức Thánh Cha và tại Phủ Quốc vụ khanh, tình hình chính trị và xã hội ở Trung Đông, nơi vẫn còn nhiều xung đột, đã được đề cập, đặc biệt là tình hình bi thảm ở Gaza".

Hy vọng được bày tỏ "về việc nhanh chóng nối lại đàm phán để, với thiện chí và những quyết định can đảm, cũng như với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, việc trả tự do cho tất cả các con tin có thể đạt được, một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn khẩn cấp đạt được, việc đưa hàng cứu trợ nhân đạo đến các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất được tạo điều kiện an toàn, và việc tôn trọng đầy đủ luật nhân đạo được đảm bảo, cùng với những nguyện vọng chính đáng của hai dân tộc.”

Giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc chiến

Thông cáo cho biết thêm rằng đã có các cuộc thảo luận về cách đảm bảo tương lai cho người dân Palestine và về hòa bình và ổn định trong khu vực. Tòa Thánh nhắc lại quan điểm của mình rằng "giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để thoát khỏi cuộc chiến hiện tại".

Tuyên bố cũng đề cập đến những gì đang diễn ra ở Bờ Tây và vấn đề quan trọng liên quan đến thành phố Giêrusalem.

Tương quan giữa Tòa Thánh và Israel

Trước khi kết thúc, thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh lưu ý rằng "Trong các cuộc thảo luận, đã có sự đồng thuận về giá trị lịch sử của mối quan hệ giữa Tòa Thánh và Israel".

Một số vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa chính quyền nhà nước và Giáo hội địa phương cũng đã được đề cập, đặc biệt chú trọng đến tầm quan trọng của các cộng đồng Kitô giáo và sự dấn thân của họ, tại đó cũng như trên khắp Trung Đông, đối với sự phát triển con người và xã hội, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, thúc đẩy gắn kết xã hội và ổn định khu vực".