Đức Thánh Cha chào đón các tín hữu vùng Umbria hành hương Năm Thánh

Trưa thứ Bảy 13/9/2025, tiếp đoàn hành hương các giáo phận vùng Umbria của Ý, Đức Thánh Cha nói rằng hành trình thiêng liêng - hành trình hoán cải và canh tân - quan trọng hơn nhiều. Nhắc đến vẻ đẹp của miền Umbria, cũng như nhiều gương mẫu thánh thiện của miền đất này, đặc biệt là thánh trẻ Carlo Acutis, ngài mời gọi họ trân trọng và bảo vệ thiên nhiên, bởi vì vẻ đẹp của nó nói với họ về Thiên Chúa, và đến lượt họ cũng trở thành chứng tá cho Người.

Hồng Thủy - Vatican News

Hành trình hoán cải và canh tân

Chào các Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn tham dự, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của cuộc hành hương, trong đó “dấu chỉ thể lý của việc bước đi diễn tả một hành trình hoán cải và canh tân”. Ngài nhắc rằng, việc cùng nhau đi một đoạn đường, cầu nguyện, bước qua Cửa Thánh và chuẩn bị cử hành Thánh Thể chính là kinh nghiệm đức tin giúp mọi người khởi đầu một đời sống mới trong ân sủng.

Chứng tá của vẻ đẹp của Thân Thể Chúa Kitô trong sự hòa điệu

Đức Thánh Cha cũng ca ngợi vẻ đẹp toàn diện của vùng Umbria, được mệnh danh là “trái tim xanh của nước Ý,” với thiên nhiên phong phú, nghệ thuật, truyền thống và đặc biệt là sự hiện diện của nhiều vị thánh. Ngài nhấn mạnh: “Việc nhìn thấy anh chị em cùng nhau hiện diện nơi đây khiến người ta nghĩ ngay đến vẻ đẹp của Thân Thể Chúa Kitô trong sự hòa điệu phong phú của nó”. Vẻ đẹp ấy, theo Đức Thánh Cha, được phản chiếu nơi khung cảnh thiên nhiên và nghệ thuật, đặc biệt qua nhiều thế kỷ thánh thiện mà vùng đất Umbria đã chứng kiến.

Di sản Tin Mừng vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong Hội Thánh

Ngài đặc biệt nhắc đến dòng chảy nhân đức từ các thánh nam nữ của Umbria, từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã trao truyền cho nhau cùng một gia sản tuyệt vời: Tin Mừng của Chúa Giêsu, nguồn cảm hứng cho các thánh, đặc biệt là thánh trẻ Acutis vừa được tuyên thánh vào Chúa Nhật trước. Đây là dấu chỉ cho thấy di sản Tin Mừng vẫn tiếp tục sinh hoa kết trái trong Hội Thánh ngày nay.

Vẻ đẹp của thiên nhiên nói về Thiên Chúa

Cuối cùng, trích dẫn lời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, Đức Thánh Cha nói: “Thế giới mà chúng ta đang sống cần đến vẻ đẹp để không chìm vào tuyệt vọng… Vẻ đẹp là hoa trái quý giá chống lại sự bào mòn của thời gian, gắn kết các thế hệ và cho họ được hiệp thông trong sự ngưỡng mộ”. Từ đó, ngài mời gọi các tín hữu "hãy trân trọng, yêu mến, để cho vẻ đẹp nói với anh chị em về Thiên Chúa, và chính anh chị em cũng hãy trở nên những người loan báo về Người".