ĐTC Lêô XIV khích lệ nhóm Công tác chung Công giáo và các Giáo hội Kitô hiệp nhất

Ngày 3/9/2025, phiên khoáng đại của Nhóm Công tác hỗn hợp giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô đã kết thúc. Trong buổi tiếp kiến dành cho nhóm, Đức Thánh Cha mời gọi họ hiệp nhất và làm chứng tá trong một thế giới chia rẽ.

Chứng tá Kitô giáo chỉ có thể là lời kêu gọi hiệp nhất và hiệp thông

Ban đầu, Đức Thánh Cha chỉ dự kiến là chào ngắn gọn và chụp ảnh lưu niệm, nhưng sau đó ngài đã dành nhiều thời gian hơn, lắng nghe từng tham dự viên, và trước khi cùng đọc Kinh Lạy Cha và ban phép lành, ngài đã đưa ra lời khích lệ họ.

Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng công việc chung này giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Thế giới các Giáo hội phải được tiếp tục, nhất là bởi vì lời kêu gọi hiệp nhất, trong thời điểm thế giới đang chia rẽ và tổn thương, là một lời kêu gọi cấp bách. Bởi vì chứng tá Kitô giáo và của các Giáo hội chỉ có thể là lời kêu gọi hiệp nhất và hiệp thông. Và Kinh Lạy Cha, mà ngài muốn tất cả cùng đọc, nói rằng chúng ta tìm thấy sức mạnh này, nguồn mạch hiệp nhất này, trước hết và trên hết trong tương quan của chúng ta với Chúa Kitô, khi gọi Thiên Chúa là Cha.

Trách nhiệm trong sứ mạng phục vụ sự hiệp thông

Phiên họp giữa Giáo hội Công giáo và Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô là dịp trao đổi kinh nghiệm, củng cố quan hệ và định hướng các ưu tiên chung cho tiến trình đối thoại. Trả lời truyền thông Vatican, Đức Ông Flavio Pace, Tổng Thư ký Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, nhấn mạnh rằng các buổi làm việc lần này không chỉ tập trung thảo luận nội bộ, mà còn tạo cơ hội cho các thành viên của Hội đồng Đại kết tiếp cận thực tế sống động của Giáo triều Roma. Thay vì đến thăm từng cơ quan, một số đại diện của các Thánh Bộ và cơ quan Tòa Thánh đã trực tiếp trình bày công việc, đối thoại và trao đổi, trong tinh thần hiệp hành. Tham gia có Phủ Quốc vụ khanh, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ Loan báo Tin Mừng, Bộ Phụng tự, Bộ Đối thoại Liên tôn và Ban Thư ký Thượng Hội đồng.

Đức Hồng y Kurt Koch, Tổng trưởng Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, cũng chia sẻ về những thách đố đại kết hiện nay. Trong khi đó, ba tiểu ban chuyên trách của Nhóm tiếp tục nghiên cứu các chủ đề, hướng tới việc đệ trình một văn kiện chung vào cuối nhiệm kỳ, dự kiến năm 2030.

Ngoài ra, Nhóm cũng gặp gỡ các tổ chức đại kết đang hoạt động tại Roma như Trung tâm Uno (Phong trào Focolari), Trung tâm Pro Unione, Cộng đoàn Sant’Egidio và Học viện Oecumenicum của Đại học Giáo hoàng Thánh Tôma Aquinô. Đây là dịp để cùng nhau chia sẻ, làm chứng cho một tinh thần hiệp thông đang gia tăng.

Đức Ông Pace kết luận: “Lời mời gọi hiệp nhất của Đức Thánh Cha đã đem lại cho chúng tôi niềm vui, hy vọng và ý thức trách nhiệm trong sứ mạng phục vụ sự hiệp thông”.