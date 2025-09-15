Đức Thánh Cha chủ sự giờ cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An ủi

Chiều ngày 15/9/2025, chủ sự giờ cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô nhân Ngày Năm Thánh An ủi, Đức Thánh Cha khẳng định rằng mọi đau khổ được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa. Do đó, ngài mời gọi tất cả những ai đã trải qua khó khăn hoặc mất mát hãy tin vào Chúa Kitô, để nỗi đau không dẫn đến bạo lực nhưng dẫn đến tình yêu thương tha thứ; đồng thời mời gọi đồng hành với những người đã chịu bất công và bạo lực của lạm dụng.

Vatican News

Ngày Năm Thánh An Ủi

Ngày Năm Thánh An Ủi là một sự kiện Năm Thánh dành cho những ai đang sống, hoặc đã trải qua, những thời khắc đặc biệt khó khăn, tang thương, đau khổ hay nghèo túng. Trong những hoàn cảnh ấy, Đức Thánh Cha xác tín rằng Thiên Chúa sẽ không để thiếu vắng những người kiến tạo hòa bình biết nâng đỡ những ai trong đau khổ và sầu muộn.

Vào ban sáng ngày 15/9/2025, hơn 8.500 người hành hương tham dự Ngày Năm Thánh An Ủi, đến từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là từ Ý, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, Canada, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia, Úc, đã bước qua Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô.

Nhiều hiệp hội và tổ chức tôn giáo cũng đã tham gia, những tổ chức vốn dấn thân đồng hành với những ai cần được nâng đỡ và chăm sóc. Trong số đó có Hiệp hội “Con cái trên trời”, tổ chức các hành trình đồng hành cho những gia đình đã trải qua mất mát một người con hay người thân yêu; Nhà Gia đình Phaolô VI, nơi đón tiếp miễn phí các gia đình đến Roma để điều trị ung thư cho con cái; Hiệp hội Villa Maraini, chuyên tổ chức các hành trình trị liệu cho những người nghiện ma túy, lạm dụng rượu, cờ bạc, các loại nghiện mới như nghiện công nghệ, và cả việc tái hòa nhập cho tù nhân; Hiệp hội Nạn nhân và Tai nạn giao thông Italia, tổ chức phi chính phủ cung cấp cơ hội hỗ trợ tâm lý và thủ tục hành chính cho gia đình các nạn nhân; và Hiệp hội Tia hy vọng, thuộc nghĩa trang Laurentino ở Roma, đồng hành với những người đang đau buồn vì mất người thân trong gia đình.

Trong giờ cầu nguyện vào ban chiều, sau chứng từ của hai phụ nữ: Lucia Di Mauro Montanino, đến từ Napoli, có người chồng là nhân viên bảo vệ bị một nhóm thanh niên cướp giết năm 2009, và Diane Foley, đến từ Hoa Kỳ, có người con là ký giả bị nhóm "Nhà nước Hồi giáo" sát hại năm 2014, trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những chứng từ này đã truyền đạt một xác tín “rằng đau khổ không được phép sinh ra bạo lực” và “rằng bạo lực không phải là tiếng nói quyết định, bởi nó bị đánh bại bởi tình yêu biết tha thứ”. Tất cả đau khổ có thể được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa. Sự giải thoát lớn lao nhất mà chúng ta có thể đạt tới chính là “sự giải thoát phát xuất từ tha thứ”, là điều mà nhờ ân sủng “có thể mở lòng ra, cho dù đã phải chịu đủ mọi hình thức tàn bạo”.

Trong giờ phút tăm tối, Thiên Chúa không để chúng ta đơn độc

Đức Thánh Cha đã khởi đi từ lời ngôn sứ Isaia, nhắc rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng ta chia sẻ sự an ủi của Người với những ai đang sống trong cảnh yếu đuối, buồn sầu và đau khổ. Ý muốn của Thiên Chúa là chấm dứt đau khổ và biến nó thành niềm vui. Ngài nhấn mạnh: “Trong lúc tăm tối, cho dù trái với mọi bằng chứng, Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta; đúng hơn, chính trong những giây phút này, chúng ta lại càng được mời gọi hy vọng nơi sự gần gũi của Đấng Cứu Độ, Đấng không bao giờ lìa xa chúng ta”.

Những giọt nước mắt chuẩn bị chúng ta để gặp Chúa Giêsu

Đức Thánh Cha nhận xét rằng chúng ta thường không tìm được ai an ủi mình, và có khi, “ngay cả giọng nói của những người thành tâm muốn chia sẻ nỗi đau của chúng ta cũng gây khó chịu”. Ngài mời gọi tín hữu đừng xấu hổ khi khóc, vì nước mắt không chỉ là tiếng kêu câm lặng xin lòng trắc ẩn, mà còn là sự giải thoát và thanh luyện tâm hồn. Ngài nhắc lại lời Đức Phanxicô: đôi khi chính những giọt nước mắt chuẩn bị chúng ta để gặp Chúa Giêsu. Ngài nói: “Khóc là ngôn ngữ của một nhân tính yếu đuối, bị thử thách, nhưng lại được mời gọi bước vào niềm vui”.

Đi từ thắc mắc đến niềm tin

Trước câu hỏi tại sao sự dữ tồn tại và tại sao lại xảy đến với mỗi người, Đức Thánh Cha trích lời Thánh Augustinô trong tác phẩm Tự thú, khuyến khích giữ vững đức tin dù còn nhiều nghi nan. Nếu tư tưởng “cô lập và khiến chúng ta tuyệt vọng”, thì tốt hơn, như trong Thánh Vịnh, “hãy để cho câu hỏi trở thành lời khẩn nài, lời than van, lời cầu xin công lý và bình an mà Thiên Chúa đã hứa”. Kinh Thánh dạy chúng ta bước đi từ thắc mắc đến niềm tin. Ngài giải thích: “Khi ấy, chúng ta bắc được một nhịp cầu hướng về trời, ngay cả khi trời cao dường như thinh lặng”.

Những trang lịch sử mà chúng ta chưa thể hiểu

Ngài cũng nhấn mạnh rằng trong Giáo hội, không ai phải đơn độc. Sự hiện diện cảm thông, cùng khóc và nâng đỡ nhau, là dấu chỉ của tình yêu. Khi chờ đợi ngày Chúa trở lại, chỉ mình Người mới có thể lau sạch mọi giọt lệ và mở ra cuốn sách lịch sử, giúp con người hiểu những trang mà hiện tại còn chưa thể biện minh.

Chăm sóc những người yếu đuối

Hướng đến những nạn nhân của lạm dụng, Đức Thánh Cha lập lại lời Đức Maria: “Mẹ là Mẹ của con”, và lời của Chúa: “Con là con Ta”. Ngài kêu gọi Giáo hội học nơi Mẹ Sầu Bi để chăm sóc những người bé nhỏ và yếu đuối bằng sự dịu dàng, biết lắng nghe và đồng hành.

Được Thiên Chúa an ủi

Đức Thánh Cha cũng đọc lại lời Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô trong Bài đọc I, những lời nhắc rằng “khi được Thiên Chúa an ủi, chúng ta cũng trở nên có khả năng an ủi người khác”. Ngài nói thêm rằng những bí mật trong lòng chúng ta không ẩn giấu trước mặt Thiên Chúa: “chúng ta đừng ngăn cản Người an ủi chúng ta, đừng ảo tưởng rằng ta chỉ có thể dựa vào sức riêng mình”.

Chiến tranh, nghèo đói, tiếng kêu của trẻ em

Sau cùng, Đức Thánh Cha mở rộng cái nhìn đến các dân tộc đang chịu bạo lực, đói khát và chiến tranh. Ngài kêu gọi cầu nguyện và hành động để kiến tạo hòa bình, đồng thời thúc giục các nhà lãnh đạo quốc gia lắng nghe tiếng kêu của những trẻ em vô tội để bảo đảm cho các em một tương lai được che chở và an ủi.

Kết thúc buổi cầu nguyện, Đức Thánh Cha trao tặng các tham dự viên huy hiệu Agnus Dei, biểu tượng Chiên Vượt Qua, như dấu chỉ niềm hy vọng và chiến thắng của sự sống trên sự chết.