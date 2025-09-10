ĐTC Lêô XIV: Hòa bình là giấc mơ quý giá nhất, hãy vun trồng bằng đối thoại

Trong sứ điệp gửi các tham dự viên cuộc gặp liên tôn “Thúc đẩy nền văn hóa hòa hợp”, đang diễn ra tại Bangladesh từ ngày 6–12/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định hòa bình chính là “giấc mơ quý giá nhất” của nhân loại, và để xây dựng hòa bình, cần nuôi dưỡng đối thoại như những “người làm vườn” chăm sóc cánh đồng tình huynh đệ, biết nhổ bỏ “cỏ dại thành kiến”.

Vatican News

Cuộc gặp gỡ được Tòa Sứ thần Toà Thánh và Hội đồng Giám mục Bangladesh tổ chức, quy tụ đại diện nhiều tôn giáo, nhằm cổ võ sự tôn trọng lẫn nhau và cộng tác liên tôn trong bối cảnh xã hội đa dạng.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố bởi Đức Hồng y George Jacob Koovakad, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn, tại trung tâm Krishibid Institution Bangladesh. Đức Thánh Cha mở đầu với lời chúc: “Xin chúc anh chị em ơn bình an chỉ có thể đến từ Thiên Chúa, một bình an khiêm tốn, kiên trì và luôn tìm kiếm đức ái, gần gũi nhất là với những ai đau khổ”.

Nhân loại là “một cộng đồng duy nhất”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh nhân loại là “một cộng đồng duy nhất”, được kết nối bởi cùng một nguồn gốc và cùng một định mệnh dưới bàn tay Thiên Chúa, như Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh trong Tuyên ngôn Nostra Aetate. Vì thế, mọi người được mời gọi chung tay xây dựng một nền văn hóa hòa hợp và liên đới.

Một xã hội lành mạnh giúp các nhóm tôn giáo chung sống trong an hòa

Theo Đức Thánh Cha, văn hóa không chỉ là di sản tư tưởng hay nghệ thuật, nhưng còn là “môi trường sống”, nơi các cộng đồng khác biệt có thể lớn lên trong tự do, công lý và bác ái. Ngài ví: cũng như một hệ sinh thái lành mạnh cho phép các loài cây khác nhau cùng phát triển, một xã hội lành mạnh giúp các nhóm tôn giáo chung sống trong an hòa. Nếu bị bỏ mặc, định kiến và sợ hãi sẽ bén rễ, tạo điều kiện cho cực đoan và bạo lực lan rộng.

Biến đối thoại thành hành động cụ thể

Đức Thánh Cha kêu gọi: “Nơi người khác gieo rắc sự ngờ vực, chúng ta chọn gieo vãi niềm tin; nơi người khác khơi dậy sợ hãi, chúng ta xây dựng cảm thông; nơi người khác coi khác biệt là chướng ngại, chúng ta nhận ra đó là cơ hội làm phong phú lẫn nhau”. Ngài mời gọi các cộng đoàn liên tôn biến đối thoại thành hành động cụ thể, từ những công trình phục vụ chung đến cử chỉ nhỏ bé của lòng hiếu khách, để mỗi hành động trở nên “viên gạch” xây dựng nền văn minh tình yêu.

Tôn giáo không bao giờ được là nguồn gốc của chiến tranh hay hận thù

Trong bài tham luận, Đức Hồng y Koovakad nhắc đến Tài liệu về tình huynh đệ nhân loại ký tại Abu Dhabi năm 2019, khẳng định các tôn giáo không bao giờ được là nguồn gốc của chiến tranh hay hận thù. Ngài cảnh báo về những cực đoan phát sinh từ bất công, tham nhũng và mất niềm tin xã hội, đồng thời khuyến khích giới trẻ biết dung hòa truyền thống và hiện đại, trở thành tác nhân kiến tạo hòa bình.