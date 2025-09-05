ĐTC Lêô XIV: "Giới trẻ là hiện tại của niềm hy vọng hòa bình”

Sáng ngày 5/9/2025, chào đón các bạn trẻ của Hội đồng Giới trẻ Địa Trung Hải, đến từ nhiều quốc gia, ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau, nhưng được hiệp nhất trong khát vọng chung sống hòa bình giữa các dân tộc quanh vùng Địa Trung Hải, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói rằng hoạt động của họ minh chứng rằng "đối thoại là điều có thể, sự khác biệt là nguồn phong phú chứ không phải nguyên nhân của đối kháng, tha nhân luôn là anh chị em chứ không bao giờ là kẻ xa lạ hay kẻ thù".

Hồng Thủy - Vatican News

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Hội đồng Giới trẻ Địa Trung Hải là hoa trái của tiến trình suy tư và cầu nguyện do Hội đồng Giám mục Ý khởi xướng, với hai cột mốc quan trọng tại Bari năm 2020 và Firenze năm 2022. Những sáng kiến này, theo ngài, là dấu chỉ hy vọng để Địa Trung Hải, mare nostrum – “biển của chúng ta” – trở thành nơi gặp gỡ và tình huynh đệ, thay vì là nấm mồ của người di cư.

“Đừng nản lòng, đừng buông xuôi!"

Nhắc đến Đấng Đáng Kính Giorgio La Pira, chính khách Ý truyền cảm hứng cho những sáng kiến này, Đức Thánh Cha khẳng định tầm nhìn của ông – rằng hòa bình tại Địa Trung Hải có thể trở thành nền tảng cho hòa bình thế giới – vẫn giữ nguyên tính thời sự. Trong bối cảnh thế giới bị xâu xé bởi xung đột, bạo lực và chạy đua vũ trang, ngài khích lệ các bạn trẻ: “Đừng nản lòng, đừng buông xuôi! Chính các con, với ước mơ và sự sáng tạo, có thể đóng góp nền tảng cho hòa bình. Ngay bây giờ, chứ không phải ngày mai. Các con là hiện tại của niềm hy vọng”.

Nuôi dưỡng hòa bình từ chính tâm hồn và trong các tương quan

Nhận định rằng hòa bình thường bị các lãnh đạo quốc tế giản lược thành khẩu hiệu, Đức Thánh Cha kêu gọi nuôi dưỡng hòa bình từ chính tâm hồn và trong các tương quan hằng ngày: gia đình, cộng đoàn, trường học, nơi làm việc, cũng như trong Giáo hội và giữa các Giáo hội.

Ngài cũng nhắc lại lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô: hàn gắn những mối quan hệ gãy đổ, tái thiết các thành phố bị hủy diệt bởi bạo lực, gieo hy vọng nơi những con người tuyệt vọng. Chính các bạn trẻ là dấu chỉ của một thế hệ không thụ động trước thực tại, nhưng dấn thân xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trở thành “mầm non của hòa bình”, “người dệt nên hiệp nhất” và “tiếng nói cho những ai không có tiếng nói”. Ngài cầu xin Thiên Chúa chúc lành và Đức Maria, Nữ Vương Hòa Bình, luôn đồng hành cùng họ.