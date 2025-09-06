ĐTC Lêô XIV: Lòng sùng kính Đức Maria đích thực giúp chúng ta thoát sự hời hợt, cực đoan và thờ ngẫu tượng

Sáng thứ Bảy ngày 6/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các tham dự viên Đại hội lần thứ 26 của Học viện Giáo hoàng Quốc tế về Thánh Mẫu học. Trong diễn từ, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh Mẫu học trong đời sống Giáo hội, như một con đường nuôi dưỡng niềm hy vọng, sự an ủi và tình hiệp thông.

Hồng Thủy - Vatican News

Một lòng đạo đức chân chính và hiệu quả

Ngỏ lời chào mừng các Hồng y, Giám mục, học giả và tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha khẳng định: Đức Maria, Mẹ Giáo hội, dạy chúng ta trở thành Dân Thánh của Thiên Chúa. Từ đó, ngài nêu lên tầm quan trọng của Học viện Thánh Mẫu như là “căn phòng tiệc ly của tư tưởng, linh đạo và đối thoại, có sứ mạng điều phối các nghiên cứu và các chuyên gia Thánh Mẫu học để phục vụ một lòng đạo đức chân chính và hiệu quả".

Đức Maria - người phụ nữ "hân hoan" và "hiệp hành"

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: một Giáo hội mang diện mạo của Đức Maria không phải là tàn dư quá khứ, nhưng là lời tiên tri cho tương lai, và lòng sùng kính Đức Maria có khả năng khơi dậy niềm hy vọng và sự an ủi mà Giáo hội có sứ vụ loan báo, bởi vì Mẹ vừa là “người phụ nữ của niềm vui cứu độ”, luôn khởi đầu lại từ việc lắng nghe Lời Chúa và muốn nghe điều Chúa muốn, vừa là “người phụ nữ hiệp hành”, luôn tham gia vào hoạt động của Thánh Thần, Đấng mời gọi mọi người đồng hành với nhau.

Giải thoát khỏi sự hời hợt, cực đoan

Theo Đức Giáo hoàng Lêô XIV, một Giáo hội mang trái tim của Đức Maria biết kết hợp lý trí và tình cảm, cá nhân và cộng đoàn, nhân loại và vũ trụ; đồng thời dám đặt ra những câu hỏi khó khăn và bước đi trên con đường đức tin đòi hỏi. Chính lòng tôn sùng Đức Mẹ và việc thực hành lòng sùng kính được hướng đến niềm hy vọng, sẽ giải thoát chúng ta khỏi sự hời hợt, cực đoan và thờ ngẫu tượng, đồng thời phục hồi phẩm giá cho những người bé mọn và bị loại trừ.

Giúp các dân tộc và các nền văn hóa bước đi trong hòa bình

Ngài nói thêm rằng Thánh Mẫu học vun trồng nơi dân Chúa thiện chí "bắt đầu lại", từ Thiên Chúa, từ Lời Ngài, và từ những nhu cầu của tha nhân, và khát vọng tiến về sự hiệp nhất tuôn chảy từ Ba Ngôi, để làm chứng cho thế giới về vẻ đẹp của đức tin, sự phong phú của tình yêu, và lời ngôn sứ của niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng". Đồng thời, với cái nhìn của Đức Maria, chúng ta được bảo vệ khỏi những sự thần bí hóa của tuyên truyền, ý thức hệ và thông tin không lành mạnh, đưa chúng ta đến với lòng quảng đại của Thiên Chúa, và chỉ có điều này mới có thể giúp các cá nhân, các dân tộc và các nền văn hóa cùng nhau bước đi trong hòa bình

Do đó, theo Đức Thánh Cha, Giáo hội cần đến Thánh Mẫu học và Thánh Mẫu học cần được đề xuất trong các trung tâm học thuật, đền thánh, giáo xứ, dòng tu, cũng như trong các môi trường văn hóa đương đại.