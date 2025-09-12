ĐTC Lêô XIV khích lệ các Giám mục mới biết lắng nghe, đối thoại và đầy lòng thương xót

Đức Thánh Cha gặp gỡ các Giám mục mới được tấn phong trong vòng một năm qua (@Vatican Media)

Sáng ngày 11/9/2025 trong buổi gặp gỡ với các Giám mục mới được bổ nhiệm trong vòng một năm qua, sau bài diễn văn chính thức, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp tục chia sẻ một loạt suy tư về những thách đố và trách nhiệm mà các vị Giám mục phải đối diện khi khởi đầu sứ vụ.

Vatican News

Trung thành trong cầu nguyện và luôn tín thác vào Chúa Thánh Thần

Đức Thánh Cha nhắc đến những tâm trạng thường gặp như sợ hãi, cảm giác bất xứng hay sự khác biệt giữa kỳ vọng cá nhân trước đây và thực tế ơn gọi. Trong bối cảnh đó, ngài mời gọi các Giám mục giữ sự gắn bó mật thiết với Chúa, trung thành trong cầu nguyện, và luôn tín thác vào Chúa Thánh Thần – nguồn gốc của ơn gọi. Ngài nhấn mạnh giá trị kinh nghiệm mục vụ và nhân văn nơi Giáo hội địa phương, đồng thời mời gọi phát huy điều đó trong viễn tượng phổ quát của Giáo hội.

Không sợ hãi trước thử thách

Ngài cũng nói về giá trị của chứng tá, về khả năng đổi mới sự tiếp xúc với thế giới để đáp lại những câu hỏi mà con người thời nay đang thao thức, về ý nghĩa sự sống và đau khổ trong thế giới, và lưu ý rằng “những câu trả lời có sẵn, học được cách đây 25 năm trong chủng viện, không còn đủ nữa". Do đó, ngài mời gọi các Giám mục trở thành những môn đệ kiên trì, không sợ hãi trước thử thách, là mục tử gần gũi với dân Chúa và linh mục, biết lắng nghe, đối thoại, và đầy lòng thương xót nhưng cũng kiên định khi phải phán đoán.

“Người xây dựng những nhịp cầu”

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tính hiệp hành khi nói: “Đây không chỉ là một phương pháp mục vụ, nhưng là một phong cách sống của Giáo hội – lắng nghe và cùng nhau tìm kiếm sứ mạng chung”. Ngài khích lệ các Giám mục trở thành “người xây dựng những nhịp cầu”, biết đề cao vai trò của giáo dân trong đời sống Giáo hội, và dấn thân phục vụ hòa bình “phi vũ trang và giải giới”, bởi “hòa bình là thách đố của mọi người”.

Công bằng và thương xót trong việc giải quyết các hành vi sai lỗi

Ngài cũng mạnh mẽ kêu gọi giải quyết các hành vi không phù hợp nơi hàng giáo sĩ bằng cách đối diện với chúng bằng lòng thương xót và công lý chân thực, với các nạn nhân cũng như với người bị cáo buộc. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì sự quảng đại của các Giám mục mới và khích lệ họ: “Tôi cầu nguyện cho anh em, Giáo hội trân trọng lời ‘xin vâng’ của anh em; anh em không đơn độc,chúng ta cùng nhau gánh lấy trách nhiệm và loan báo Tin Mừng Đức Kitô”.

Thận trọng khi sử dụng mạng xã hội

Trả lời các câu hỏi được nêu ra bởi các Giám mục, Đức Thánh Cha đã nói đến sự cần thiết phải thận trọng trong việc sử dụng các mạng xã hội, nơi mà nguy cơ là “mỗi người đều cảm thấy mình được phép nói điều mình muốn, kể cả những điều sai trái”, và ngài thêm: “Có những lúc biết được sự thật là một điều đau đớn”, nhưng lại cần thiết. Ngài khuyên nên tìm sự hỗ trợ từ các chuyên gia truyền thông. Ngài đã tóm tắt về vấn đề này như sau: “Bình tĩnh, một cái đầu sáng suốt, và sự trợ giúp của một chuyên viên”.

Tìm sự đồng hành và trợ giúp

Khi nói đến thách đố của mỗi sứ vụ mới, Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục tín thác vào ơn Chúa, nhận biết giới hạn và nhu cầu được giúp đỡ của bản thân, biết tìm sự đồng hành của các vị Giám mục lão thành tốt lành, và tránh xu hướng khép kín trong nhóm riêng.

Đề cao vai trò của giáo dân trong việc loan báo Tin Mừng

Đức Thánh Cha cũng nói về việc đào tạo trong các chủng viện, về trách nhiệm của việc đào tạo khởi đầu, ngài khích lệ hãy đón nhận những ai đến, hãy tiếp nhận các ơn gọi, tuy nhiên cũng cần đồng hành để mỗi người khám phá các chiều kích khác của Tin Mừng và của đời sống Kitô giáo và truyền giáo. Và khi nói đến truyền giáo, ngài đã gợi ý hãy tín thác cả nơi những giáo dân thực sự có tinh thần truyền giáo, những người có thể trở thành niềm hy vọng cho Giáo hội địa phương.

Trước thách đố về hậu quả của khủng hoảng môi trường, ngài khuyến khích nói về chủ đề này trong mục vụ và khẳng định “Giáo hội sẽ hiện diện trên mặt trận này”, nhưng cũng lưu ý đừng pha trộn điều này với những quan điểm trái với nhân học Kitô giáo.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến nhiều vấn đề khác: sự phối hợp giữa các cơ cấu trong Giáo hội, tiến trình bổ nhiệm Giám mục, những khủng hoảng toàn cầu cần chia sẻ và cùng giải quyết, và vai trò hiện diện của Giám mục khi dân Chúa đau khổ. Ngài đặc biệt nhắc đến giới trẻ Âu Châu sau Ngày Năm Thánh Giới trẻ vừa qua, với những thao thức về hiệp thông, cầu nguyện và khát khao thiêng liêng mà không thể tìm được nơi thế giới ảo hay những hình thức quen thuộc trong giáo xứ.