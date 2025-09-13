Đức Thánh Cha Lêô XIV: "Thần học phải mang chiều kích truyền giáo và đối thoại

Sáng ngày 13/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh về Thần học tại Vatican, sau khi họ kết thúc Hội nghị quốc tế với chủ đề “Thụ tạo, Thiên nhiên, Môi trường cho một thế giới Hòa bình”. Ngài nói với họ: "Thần học phải mang chiều kích truyền giáo và đối thoại".

Vatican News

Hợp tác để bảo vệ công trình tạo dựng

Trong diễn văn, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui mừng khi đón tiếp Học viện, đồng thời nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ công trình tạo dựng và phát triển bền vững. Ngài khẳng định đây là những bổn phận cấp thiết để bảo đảm sự tồn tại của nhân loại, đồng thời có tác động trực tiếp đến tổ chức xã hội và khả năng chung sống hòa bình, liên đới.

Ngài cũng nhắc rằng mọi nỗ lực nhằm cải thiện điều kiện môi sinh và xã hội của thế giới đòi hỏi sự dấn thân của mọi người, trong tinh thần liên đới và cộng tác vượt qua mọi ranh giới địa phương, quốc gia, văn hóa hay tôn giáo, và ghi nhận tinh thần liên văn hóa và liên tôn mà Hội nghị đã thể hiện, coi đó là dấu chỉ của một sự mở ra cho đối thoại và hợp tác.

"Thần học là chiều kích cấu thành của hoạt động truyền giáo và loan báo Tin Mừng của Giáo hội"

Nhắc đến Tông thư Ad theologiam promovendam được Đức Phanxicô ban hành khi canh tân quy chế của Hàn lâm viện Thần học, Đức Thánh Cha mời gọi đào sâu khía cạnh truyền giáo và đối thoại trong thần học. Ngài nói: "Thần học là chiều kích cấu thành của hoạt động truyền giáo và loan báo Tin Mừng của Giáo hội: bắt nguồn từ Tin Mừng và quy hướng về hiệp thông với Thiên Chúa". Chính vì hướng đến mọi người thuộc mọi thời đại, thần học phải là một nền thần học “đi ra”, "kết hợp tính nghiêm túc của khoa học với đam mê lịch sử; một thần học được nhập thể, thấm nhuần nỗi đau, niềm vui, kỳ vọng và hy vọng của con người nam nữ thời đại chúng ta".

Ngài nêu gương Thánh Augustinô, vị thánh đã để thần học trở thành hoa trái của kinh nghiệm sống động với Thiên Chúa, và Thánh Tôma Aquinô, người đã xây dựng nhịp cầu vững chắc giữa đức tin và lý trí. Ngài cũng nhắc đến Chân phước Antonio Rosmini, người coi thần học là “biểu hiện cao cả của đức ái trí thức”.

Thần học phải đối thoại với khoa học, triết học, nghệ thuật

Đức Thánh Cha nhấn mạnh: thần học phải đối thoại với khoa học, triết học, nghệ thuật và toàn bộ kinh nghiệm nhân loại, để mang ánh sáng đức tin soi sáng cuộc sống, nâng đỡ người yếu thế, chữa lành thương tích của người nghèo và xây dựng tình huynh đệ. Ngài đặc biệt lưu ý thần học cần đáp ứng những thách đố mới của thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo, không chỉ bằng tiếp cận luân lý, mà còn bằng nền tảng nhân học vững chắc về phẩm giá vô biên của con người.

Kết thúc, Đức Thánh Cha khích lệ Hàn lâm viện Tòa Thánh về thần học phát triển cả ba “diện mạo”: học thuật-khoa học, khôn ngoan và liên đới. Ngài cầu chúc Hàn lâm viện này trở thành nơi gặp gỡ, tình bạn và hiệp thông giữa các thần học gia, nơi cùng nhau tiến bước về với Đức Kitô.