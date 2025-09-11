Đức Thánh Cha: Giám mục là người phục vụ đức tin, không khát vọng quyền lực

Sáng thứ Năm ngày 11/9/2025, gặp gỡ gần 200 Giám mục tham dự khóa đào tạo dành cho các Giám mục được tấn phong trong vòng một năm qua, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ân huệ mà anh em đã lãnh nhận không phải dành cho chính mình, nhưng để phục vụ cho sứ vụ của Tin Mừng. Giám mục là người phục vụ, được kêu gọi để phục vụ đức tin của Dân Chúa”. Ngài cũng cảnh giác họ về cám dỗ quyền lực.

Hồng Thủy - Vatican News

Phục vụ là căn tính của Giám mục

Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng “Phục vụ không phải là một đặc tính bên ngoài hay một cách thi hành quyền bính”, nhưng là căn tính của Giám mục. Các môn đệ của Chúa Giêsu, theo gương Người, “cần có sự tự do nội tâm, tinh thần nghèo khó và sẵn sàng phục vụ phát xuất từ tình yêu”.

Ngài cũng dùng lời Thánh Augustinô để nhắc nhở các Giám mục rằng “người đứng đầu dân phải hiểu rằng mình là tôi tớ của nhiều người”, đồng thời cảnh giác về “khát vọng quyền lực” từng len lỏi trong tâm hồn các Tông đồ.

Dấu chỉ của sự gần gũi của Thiên Chúa

Do đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các Giám mục luôn tỉnh thức, khiêm nhường và cầu nguyện, để trở nên “dấu chỉ của sự gần gũi của Thiên Chúa”. Ngài nhắc lời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô: “Sự gần gũi với dân được trao phó cho chúng ta không phải là một chiến lược vụ lợi, nhưng là điều kiện cốt yếu của chúng ta. Chúa Giêsu muốn đến gần anh em mình qua chúng ta, qua đôi tay rộng mở của chúng ta để chạm đến và an ủi; qua lời nói của chúng ta, để xức dầu Tin Mừng cho thế giới chứ không phải chính mình; qua con tim chúng ta, khi mang lấy những ưu tư và niềm vui của anh em mình” (Bài diễn văn với các Giám mục tham dự Khóa huấn luyện, 12/9/2019).

Sống phục vụ cách cụ thể

Tiếp đến, Đức Thánh Cha lưu ý: “Chỉ ý thức rằng thừa tác vụ của chúng ta được bén rễ trong tinh thần phục vụ, theo gương Chúa Kitô, thì chưa đủ. Thực ra, điều đó còn phải được thể hiện trong phong cách tông đồ, trong nhiều hình thức khác nhau của việc chăm sóc và điều hành mục vụ, trong khát vọng loan báo Tin Mừng, với những cách thức thật đa dạng và sáng tạo tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà anh em sẽ đối diện”.

Tìm lại niềm đam mê và can đảm loan báo Tin Mừng

Đức Thánh Cha cũng khích lệ các Giám mục “tìm lại niềm đam mê và can đảm cho một cuộc loan báo Tin Mừng mới” khi đứng trước các thách đố hiện nay: khủng hoảng đức tin và việc truyền đạt đức tin, chiến tranh và bạo lực, khổ đau của người nghèo, khát vọng huynh đệ và liên đới, các vấn nạn luân lý, vv.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn của Giáo hội về các Giám mục như những mục tử gần gũi, biết đồng hành và chia sẻ hành trình, những vấn nạn, lo âu và hy vọng của dân; đồng thời là người hướng dẫn, người cha và người anh của các linh mục và tín hữu trong đức tin.

Sau khi kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã dành thời gian để trò chuyện, trả lời các câu hỏi do các Giám mục nêu lên.