ĐTC Lêô XIV: “Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột”

Trưa ngày 12/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các tham dự viên "Cuộc Gặp gỡ Thế giới về Tình Huynh đệ Nhân loại". Ngài nói với họ rằng trong một thế giới đầy xung đột, sự hiện diện của họ là lời chứng can đảm “nói không với chiến tranh” và “nói có với hòa bình và tình huynh đệ”.

Hồng Thủy - Vatican News

Cuộc họp lần thứ ba của World Meeting on Human Fraternity do Ban điều hành Đền thờ Thánh Phêrô phối hợp với các tổ chức Fratelli tutti, Be Human và Saint Peter for Humanity tổ chức, với các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia.

Biến khủng hoảng thành cơ hội cho tiến trình mới

Trích dẫn lời Đức Phanxicô trong Evangelii gaudium, Đức Thánh Cha khẳng định: “Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột”, và mời gọi biến khủng hoảng thành cơ hội cho tiến trình mới. Ngài khẳng định rằng sự hiện diện của các tham dự viên cho thấy bất chấp sự khác biệt, chúng ta nhận ra nhau là anh chị em.

"Anh chị em ở đâu?"

Nhắc lại câu hỏi Thiên Chúa nói với Cain: “Em ngươi ở đâu?”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh câu hỏi nêu lên ơn gọi của chúng ta và chuẩn mực công lý. Ngài mời gọi cộng đoàn ngày nay biến câu hỏi ấy trở thành nguyên tắc hòa giải: Thưa anh chị em, các bạn đang ở đâu, giữa những cuộc chiến tàn phá tuổi trẻ, cướp đi mạng sống thường dân, trẻ em, người già? Anh chị em ở đâu, giữa những người di dân bị khinh rẻ và xua đuổi? Anh chị em ở đâu, khi người nghèo bị lãng quên và gạt bỏ trong một thế giới đặt lợi nhuận trên con người? Anh chị em ở đâu, trong xã hội siêu kết nối nhưng lại nuôi dưỡng cô đơn?

Tình huynh đệ giúp con người thoát khỏi ảo tưởng cô lập

Đức Thánh Cha khẳng định câu trả lời không thể là sự im lặng. "Chính anh chị em là câu trả lời, bằng sự hiện diện, dấn thân và can đảm của mình. Câu trả lời là lựa chọn một hướng đi khác cho cuộc sống, sự phát triển và trưởng thành”. Tình huynh đệ, theo Đức Thánh Cha, giải thoát con người khỏi ảo tưởng cô lập và khỏi mối quan hệ dựa trên lợi ích riêng. Thánh Kinh cũng làm chứng rằng mọi dân tộc đều có cùng nguồn gốc, và trái đất được ban cho tất cả.

“Liên minh của nhân loại”

Nhắc lại thông điệp Fratelli Tutti, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình huynh đệ phổ quát đòi hỏi phải nhìn nhận giá trị của mỗi con người, ở mọi nơi và mọi thời. Ngài khích lệ xây dựng “liên minh của nhân loại”, đặt nền tảng trên sự chăm sóc, trao ban và tin tưởng, thay vì quyền lực hay lợi nhuận.