Đức Thánh Cha mời gọi các tôn giáo hợp lực kiến tạo hòa bình

Các tham dự viên Đại hội lần thứ 8 các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống

Trong sứ điệp đề ngày 14/9, gửi đến các tham dự viên Đại hội lần thứ 8 các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới và truyền thống, đang diễn ra tại Astana, Kazakhstan, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng trong một thế giới đầy chia rẽ và xung đột bạo lực, đối thoại liên tôn giữ vai trò cấp thiết và là con đường để mang lại hàn gắn. Ngài mời gọi các tôn giáo làm việc không mệt mỏi vì sự hòa hợp, tạo ra một sức mạnh tổng hợp cho hòa bình.

Hồng Thủy - Vatican News

Đức tin đoàn kết nhiều hơn là chia rẽ

Đức Thánh Cha nhận xét: “Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo cùng nhau bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, trồng cây để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, hoặc lên tiếng chung ủng hộ nhân phẩm, họ làm chứng cho chân lý rằng đức tin đoàn kết nhiều hơn là chia rẽ”.

Hợp tác với tha nhân và cộng tác với Thiên Chúa

Đại hội diễn ra trong hai ngày 17 và 18/9/2025 với chủ đề “Đối thoại tôn giáo: Hiệp lực cho tương lai”. Đức Thánh Cha giải thích rằng “Hiệp lực không chỉ là sự hợp tác giữa con người với nhau mà còn là cùng hành động với Đấng Tối Cao”. Đây không chỉ là lựa chọn thực dụng, nhưng còn phản ánh trật tự sâu xa của thực tại, ý thức rằng tất cả nhân loại đều thuộc về một gia đình chung. Chính từ đó, phát sinh tinh thần liên đới – sống giới răn yêu thương tha nhân ở quy mô toàn cầu.

Giáo hội Công giáo trân trọng mọi điều “chân thật và thánh thiện” nơi các tôn giáo

Ngài khẳng định sự hợp tác này không nhằm xóa bỏ khác biệt, nhưng để đón nhận sự đa dạng như nguồn phong phú. Giáo hội Công giáo trân trọng mọi điều “chân thật và thánh thiện” nơi các tôn giáo khác, và mong muốn mỗi truyền thống góp phần khôn ngoan và lòng trắc ẩn riêng cho công ích.

Các tôn giáo hành động vì công ích

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại những hoa trái của sự hiệp lực liên tôn: từ cuộc gặp gỡ cầu nguyện ở Assisi năm 1986, đến Tài liệu Abu Dhabi về Tình huynh đệ nhân loại năm 2019, và cả Đại hội lần thứ 7 vào năm 2022 với sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ngài lưu ý rằng khi thiên tai xảy ra, khi người tị nạn buộc phải rời bỏ quê hương, hoặc khi các gia đình chịu cảnh nghèo đói, các cộng đồng tôn giáo đã nhiều lần hiệp sức để mang lại niềm hy vọng.

Hướng đến tương lai, Đức Thánh Cha mời gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo tiếp tục chung tay bảo vệ người yếu thế, chăm sóc ngôi nhà chung, và cùng cất lên tiếng nói cho phẩm giá con người. “Đức tin hiệp nhất nhiều hơn là chia rẽ”, ngài khẳng định, và đó chính là dấu chỉ hy vọng cho nhân loại.

Ngài kết thúc sứ điệp bằng lời cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của Đại hội, để sự hiệp lực cho hòa bình trở thành hiện thực khi các tín hữu cầu nguyện bên nhau, cùng nhau phục vụ, và cùng cất tiếng nói chung bảo vệ sự sống và phẩm giá con người.