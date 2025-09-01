Đức Thánh Cha tiếp nhóm “Công trình Thánh Phanxicô vì người nghèo

Sáng ngày 1/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của nhóm “Công trình Thánh Phanxicô vì người nghèo”, một tổ chức bác ái được thành lập tại Milano gần 70 năm qua nhằm phục vụ những người trong hoàn cảnh khó khăn. Ngài nhắc lại với họ ba chiều kích then chốt trong sứ vụ của tổ chức: trợ giúp, chào đón và thăng tiến con người.

Hồng Thủy - Vatican News

Hoạt động bác ái theo truyền thống Kitô giáo

Trong diễn văn, trước hết Đức Thánh Cha nhắc lại nguồn gốc của tổ chức: được khai sinh từ trái tim rộng mở của Đấng Đáng kính Cecilio Maria Cortinovis, tu sĩ dòng Capuchino, cùng với sự cộng tác của bác sĩ Emilio Grignani. Từ những bước khởi đầu khiêm tốn, hôm nay tổ chức đã trở thành một mạng lưới phục vụ rộng lớn, tiếp đón và nâng đỡ hàng chục ngàn người mỗi năm.

Ngài nói: “Trong gần 70 năm qua, tổ chức của anh chị em đã dấn thân đảm bảo sự hỗ trợ và đón tiếp những người gặp khó khăn và [...] thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người theo truyền thống Kitô giáo, đặc biệt là truyền thống Phanxicô, giáo lý của Giáo hội và Huấn quyền của Giáo hội”.

Cộng đoàn huynh đệ

Đức Thánh Cha nhấn mạnh truyền thống Phanxicô luôn coi người nghèo là hình ảnh phản chiếu của Chúa Kitô và Đức Maria nghèo khó. Chính trong tinh thần đó, lịch sử của tổ chức “Công trình Thánh Phanxicô vì người nghèo” không phải là lịch sử của những “ân nhân và người nhận”, nhưng là một cộng đoàn huynh đệ, nơi mọi người nhận ra nhau là quà tặng của Thiên Chúa.

Trợ giúp

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ba chiều kích then chốt trong sứ vụ của tổ chức: trợ giúp, đón nhận và thăng tiến. Ngài giải thích rằng trợ giúp là có mặt khi tha nhân cần và nêu lên những hoạt động đa dạng của tổ chức như nơi cung cấp bữa ăn, quần áo, phòng tắm hay phòng khám, hỗ trợ tâm lý và việc làm.

Chào đón

Hỗ trợ đi kèm với chào đón. Theo Đức Thánh Cha, “chào đón nghĩa là dành chỗ cho người khác trong trái tim, trong cuộc sống của chúng ta, bằng cách dành thời gian, lắng nghe, hỗ trợ và cầu nguyện”. Nhắc lại lời Đức Thánh Cha Phanxicô, thái độ nhìn vào mắt, bắt tay, cúi xuống với người cần giúp đỡ thúc đẩy chúng ta vun đắp bầu không khí gia đình trong môi trường sống và giúp chúng ta vượt qua nỗi cô đơn. Ngài nói: “Chúng ta rất cần lan tỏa cảm thức này trong xã hội, nơi sự cô lập đôi khi là một bi kịch!”.

Thăng tiến

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói rằng thăng tiến chính là giúp người nghèo phát triển toàn diện nhân vị, khơi dậy phẩm giá và khả năng đáp lại ơn gọi của họ, như lời Thánh Gioan Phaolô II trong thông điệp Centesimus annus: “Làm cho phẩm giá và sự sáng tạo của mỗi người thực sự lớn lên”.

Kết thúc, Đức Thánh Cha khẳng định việc phục vụ bác ái không chỉ mang lại ích lợi cho những người nghèo, mà còn là cơ hội cho sự phát triển luân lý, văn hóa và xã hội của toàn nhân loại. Ngài cảm ơn và khích lệ Tổ chức Thánh Phanxicô tiếp tục hành trình phục vụ trong tinh thần Tin Mừng và chúc lành cho họ.