Đức Thánh Cha chia buồn với Vua Charles về sự qua đời của Nữ Công tước xứ Kent

Ngày 16/9/2025, trong điện thư phân ưu gửi đến Vua Charles III của Anh nhân dịp lễ an táng Công nương Katharine, Nữ Công tước xứ Kent, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi với hoàng gia Anh và lời cầu nguyện cho Công nương Katharine, đồng thời ca ngợi di sản nhân đức Kitô giáo của bà, đặc biệt các hoạt động bác ái chăm sóc những người dễ bị tổn thương trong xã hội.

Đức Thánh Cha viết trong điện thư: “Tôi đau buồn khi hay tin Công nương Katharine, Nữ Công tước xứ Kent, đã qua đời. Tôi xin gửi lời phân ưu chân thành, cùng bảo đảm về sự gần gũi qua lời cầu nguyện, tới Đức Vua, các thành viên Hoàng gia, đặc biệt là Công tước xứ Kent, phu quân của bà, cùng các con và các cháu trong giờ phút thương đau này”.

Trong khi phó thác linh hồn Công nương xứ Kent cho lòng thương xót của Chúa Cha, Đức Thánh Cha cũng “tạ ơn Thiên Chúa Toàn Năng về di sản nhân đức Kitô giáo của Công nương, được thể hiện qua nhiều năm dấn thân cho các bổn phận chính thức, sự bảo trợ đối với các tổ chức từ thiện, và sự tận tâm chăm sóc những người dễ bị tổn thương trong xã hội".

Cuối cùng, Đức Thánh Cha ban Phép lành Tông Tòa như một bảo chứng của niềm an ủi và bình an trong Chúa Kitô Phục sinh cho những người đang tiếc thương Công nương, trong niềm hy vọng chắc chắn về sự Phục sinh.

Công nương Katharine Lucy Mary Worsley, sinh ngày 22/2/1933 trong một gia đình quý tộc Anh. Năm 1961, bà kết hôn với Hoàng tử Edward, Công tước xứ Kent, em họ của Nữ hoàng Elizabeth II, tại Nhà thờ Anh giáo York Minster. Từ đó, bà trở thành thành viên Hoàng gia với tước hiệu Nữ Công tước xứ Kent.

Công nương Katharine để lại dấu ấn sâu đậm nhờ đời sống giản dị, khiêm nhường và gắn bó với nhiều hoạt động bác ái, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, âm nhạc và chăm sóc sức khỏe. Bà từng học piano tại Trường Âm nhạc Guildhall ở Luân Đôn, đồng thời bảo trợ nhiều dự án hỗ trợ trẻ em, người tàn tật và người già neo đơn.

Điểm nổi bật trong hành trình đức tin của bà là quyết định trở thành người Công giáo vào năm 1994, một sự kiện hiếm có trong Hoàng gia Anh sau Cải cách Anh giáo. Bà sống đức tin cách âm thầm, chân thành, được nhiều người trân trọng.

Công nương Katharine qua đời ngày 4/9/2025, được tưởng nhớ như biểu tượng của lòng nhân hậu Kitô giáo, trung thành với gia đình và kiên vững trong đức tin. Thánh lễ an táng của bà được cử hành tại nhà thờ chính tòa Công giáo Westminster vào chiều ngày 16/9/2025. Đây là lễ tang Công giáo đầu tiên dành cho một thành viên hoàng gia trong lịch sử hiện đại của Anh.