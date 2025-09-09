Đức Thánh Cha: Cuộc tấn công của Israel chống Hamas tại Qatar là một tình huống rất nghiêm trọng

Rời khỏi dinh thự Giáo hoàng tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã trả lời ngắn gọn các câu hỏi của các nhà báo về vụ đánh bom ở Doha: “Chúng ta không biết sự việc sẽ đi về đâu. Chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều và tiếp tục làm việc, kiên trì xây dựng hòa bình”. Về lệnh sơ tán ở Thành phố Gaza, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã cố gắng liên lạc với cha sở nhưng chưa có tin tức.

Vatican News

Đức Thánh Cha đã đến dinh thự ở Castel Gandolfo từ chiều tối ngày 8 đến sau trưa ngày 9/9/2025. Ngài thực hiện các công việc thường ngày và không có lịch tiếp kiến nào.

Khi rời dinh thự, ngài được hỏi về vụ oanh kích của Israel tại Doha, Qatar, nhắm vào một số thủ lãnh của Hamas. Trong cuộc tấn công, nhiều tòa nhà dân cư ở thủ đô đã bị trúng bom.

Trả lời câu hỏi của Rai News, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan ngại trước tình hình tại Trung Đông: “Toàn bộ tình hình thật sự rất nghiêm trọng. Chúng ta không biết sự việc sẽ đi đến đâu, luôn nghiêm trọng, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều và tiếp tục làm việc, tìm kiếm, kiên trì vì hòa bình”.

Liên quan đến lệnh sơ tán khẩn cấp do Israel đưa ra cho người dân Thành phố Gaza trước nguy cơ leo thang các hoạt động quân sự, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã cố gắng liên lạc với cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia. Ngài nói: “Tôi đã cố gọi cho cha sở, nhưng chưa có tin tức. Trước đó họ chắc chắn vẫn bình an, nhưng sau lệnh mới này thì tôi không chắc nữa”.

Sau khi trả lời các câu hỏi của giới báo chí, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chào một số tín hữu hiện diện, trước khi trở về Vatican.