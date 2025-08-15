Kinh Truyền Tin (15/8) Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời: Hy vọng cho chúng ta

Trưa Thứ Sáu ngày 15/08, lễ trọng Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin tại quảng trường Tự do của Castel Gandolfo cùng với khoảng 3000 tín hữu.

Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha về Lễ Mẹ Lên Trời

Anh chị em thân mến, mừng lễ anh chị em!

Các Nghị phụ Công đồng Vatican II đã để lại cho chúng ta một bản văn tuyệt đẹp về Đức Trinh Nữ Maria, mà hôm nay tôi muốn cùng anh chị em đọc lại, khi chúng ta mừng lễ trọng Đức Mẹ hồn xác lên trời vinh hiển. Ở cuối văn kiện về Giáo Hội, Công đồng viết:

“Mẹ của Đức Giêsu, ở trên trời, nơi Mẹ đã được tôn vinh cả hồn lẫn xác, là hình ảnh và khởi đầu của Giáo Hội sẽ được hoàn tất trong thời cánh chung; cũng vậy, khi còn ở trần gian, Mẹ chiếu sáng trước dân Thiên Chúa đang lữ hành như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và niềm an ủi, cho đến ngày Chúa đến” (x. 2 Pr 3,10) (Hiến chế Tín lý về Giáo Hội, số 68).

Mẹ Maria, Đấng mà Đức Kitô phục sinh đã đưa lên trời cả hồn lẫn xác, rạng ngời như biểu tượng của niềm hy vọng cho con cái mình đang lữ hành trong dòng lịch sử.

Làm sao chúng ta không nghĩ tới những vần thơ của Dante trong đoản cuối về Thiên đàng? Trong lời cầu nguyện được đặt nơi miệng Thánh Bênađô, mở đầu bằng “Lạy Trinh Nữ làm Mẹ, con của chính Con Mẹ” (XXXIII, 1), nhà thơ ca ngợi Mẹ Maria vì ở nơi trần thế này, giữa chúng ta là những người phàm, Mẹ là “nguồn suối sống động của hy vọng” (ibid., 12), tức là suối nguồn tuôn trào, tràn đầy sức sống của niềm hy vọng.

Anh chị em thân mến, chân lý đức tin này hoàn toàn hòa hợp với chủ đề Năm Thánh mà chúng ta đang sống: “Những người hành hương của hy vọng”. Người hành hương cần có một đích đến để định hướng hành trình: một đích đến đẹp đẽ, lôi cuốn, dẫn bước họ, nâng đỡ họ khi mệt mỏi, khơi dậy nơi tâm hồn họ niềm khao khát và hy vọng. Trong hành trình đời sống, đích đến ấy chính là Thiên Chúa: Tình yêu vô biên và vĩnh cửu, sự viên mãn của sự sống, bình an, hoan lạc và mọi sự thiện hảo. Trái tim con người bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy và sẽ không được mãn nguyện cho tới khi tìm được nó; thực vậy, họ có nguy cơ không tìm thấy nếu bị lạc trong “khu rừng tối” của sự dữ và tội lỗi.

Nhưng đây là ân sủng: Thiên Chúa đã đến gặp chúng ta, đã mặc lấy xác phàm mọn hèn của chúng ta và mang lấy nó với Người, nói theo cách biểu tượng là “lên trời”, nghĩa là vào trong Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã nhập thể, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta; và gắn bó không thể chia cắt với Người, đó còn là mầu nhiệm của Đức Maria – người phụ nữ mà từ đó Con Thiên Chúa đã nhận lấy xác phàm – và của Giáo Hội, Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Đây là một mầu nhiệm duy nhất của tình yêu, và vì thế cũng là của tự do. Như Chúa Giêsu đã nói “xin vâng”, Đức Maria cũng đã nói “xin vâng”, đã tin vào lời của Chúa. Cả cuộc đời Mẹ là một cuộc lữ hành hy vọng cùng với Con Thiên Chúa, cũng là Con của Mẹ, một cuộc lữ hành đưa Mẹ, qua Thập Giá và Phục Sinh, về tới quê hương vĩnh cửu, trong vòng tay của Thiên Chúa.

Vì thế, khi chúng ta đang trên đường – dù là cá nhân, trong gia đình, hay giữa cộng đoàn – nhất là khi mây mù kéo đến, khi con đường trở nên bấp bênh và khó khăn, chúng ta hãy ngước nhìn Mẹ, Đấng là Mẹ của chúng ta, và sẽ tìm lại được niềm hy vọng không làm thất vọng (x. Rm 5,5).

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha nói rằng: Hôm nay, chúng ta muốn phó thác cho lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng được rước lên trời, lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình. Là Mẹ, Mẹ đau khổ vì những điều dữ đang đè nặng trên con cái mình, đặc biệt là những người bé nhỏ và yếu đuối. Biết bao lần trong suốt dòng lịch sử, Mẹ đã xác nhận điều này qua các sứ điệp và lần hiện ra.

Khi công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, vào thời điểm kinh nghiệm bi thảm của Thế chiến thứ hai vẫn còn đó, Đức Piô XII đã viết:

“Cần có niềm hy vọng rằng tất cả những ai suy niệm gương sáng vinh hiển của Mẹ Maria sẽ ngày càng xác tín hơn về giá trị của sự sống con người”, và ngài mong ước rằng sẽ không bao giờ còn “tàn sát sinh mạng con người bằng cách khơi mào chiến tranh” (Tông hiến Munificentissimus Deus).

Những lời này còn rất thời sự! Ngày nay, thật đáng buồn, chúng ta vẫn cảm thấy bất lực trước sự lan tràn của bạo lực trên thế giới, thứ bạo lực ngày càng điếc lác và vô cảm trước mọi xúc động của tình người. Thế nhưng, chúng ta không được đánh mất hy vọng: Thiên Chúa lớn hơn tội lỗi của con người. Chúng ta không được cam chịu để cho logic của xung đột và vũ khí thắng thế. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tin rằng Chúa vẫn tiếp tục nâng đỡ con cái mình, ghi nhớ lòng thương xót của Người. Chỉ trong lòng thương xót ấy, chúng ta mới có thể tìm lại được con đường dẫn tới hòa bình.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mừng lễ tất cả mọi người!