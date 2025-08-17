Tìm kiếm

Đức Giáo Hoàng

Kinh Truyền Tin (17/8): Bước chân theo Chúa không phải là “trải đầy hoa hồng”

Trưa Chúa Nhật 17/8, sau khi dâng Thánh Lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Rotonda, Đức Thánh Cha đã về Dinh Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo và cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu ở Quảng trường Tự Do.

Vatican News

Bài suy tư ngắn của Đức Thánh Cha về Tin Mừng Chúa Nhật XX thường niên:

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một đoạn văn khó (x. Lc 12,49-53), trong đó Đức Giêsu, với những hình ảnh mạnh mẽ và rất thẳng thắn, nói với các môn đệ rằng sứ mạng của Người, cũng như của những ai bước theo Người, không phải là “trải đầy hoa hồng”, nhưng là “dấu chỉ bị chống đối” (x. Lc 2,34).

Khi nói như thế, Chúa tiên báo điều Người sẽ phải đối diện tại Giêrusalem: bị chống đối, bị bắt, bị sỉ nhục, bị đánh đòn, bị đóng đinh; khi sứ điệp của Người, dù nói về tình yêu và công lý, lại bị khước từ; khi các thủ lãnh của dân chúng phản ứng dữ dội trước lời rao giảng của Người. Thực ra, nhiều cộng đoàn mà thánh Luca nhắm đến trong các bản văn của ngài cũng đã trải qua kinh nghiệm ấy. Các cộng đoàn này, như sách Công vụ Tông đồ kể lại, là những cộng đoàn hiền hòa, tuy còn nhiều giới hạn, nhưng vẫn cố gắng sống hết sức trung thành sứ điệp bác ái của Thầy (x. Cv 4,32-33). Thế nhưng, họ vẫn bị bách hại.

Tất cả điều này nhắc chúng ta rằng không phải lúc nào điều tốt lành cũng nhận được sự đón nhận tích cực. Trái lại, đôi khi chính vì vẻ đẹp của điều thiện lại gây khó chịu cho những ai không tiếp nhận nó, nên người thực hiện lại phải đối diện với sự chống đối dữ dội, thậm chí với áp bức và bất công. Sống trong sự thật là điều phải trả giá, bởi trong thế gian có những kẻ chọn gian dối, và ma quỷ, lợi dụng điều đó, thường tìm cách cản trở việc lành.

Thế nhưng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta, với sự trợ giúp của Người, đừng buông xuôi, cũng đừng theo não trạng thế gian này, nhưng hãy tiếp tục hành động vì điều thiện, cho chính mình và cho mọi người, kể cả cho những kẻ làm chúng ta đau khổ. Người mời gọi chúng ta đừng lấy bạo lực đáp trả bạo lực, nhưng hãy trung thành với sự thật trong đức ái. Các thánh tử đạo đã làm chứng bằng việc đổ máu mình vì đức tin; nhưng cả chúng ta, trong những hoàn cảnh và cách thức khác nhau, cũng có thể noi gương các ngài.

Chẳng hạn, hãy nghĩ đến cái giá mà một bậc cha mẹ tốt phải trả, nếu muốn giáo dục con cái cách đúng đắn theo những nguyên tắc lành mạnh: sớm hay muộn cũng phải biết một vài lần nói “không”, thực hiện những sửa dạy, và điều này làm cha mẹ đau khổ. Điều ấy cũng đúng cho một nhà giáo muốn đào tạo học trò cách đúng đắn; cho một chuyên gia, một tu sĩ, một chính trị gia muốn thực thi sứ mạng của mình cách lương thiện; và cho bất cứ ai cố gắng sống trung thực, trung thành với Tin Mừng trong bổn phận hằng ngày.

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, trên đường đi Roma để chịu tử đạo, đã viết cho các Kitô hữu ở Roma rằng: “Tôi không muốn anh chị em làm vừa lòng người đời, nhưng làm đẹp lòng Thiên Chúa” (Thư gửi tín hữu Rôma, 2,1). Và ngài còn nói thêm: “Đối với tôi, được chết trong Đức Giêsu Kitô thì quý giá hơn là được cai trị đến tận cùng cõi đất” (ibid., 6,1).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin cùng Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tử đạo, để Mẹ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh luôn là những chứng nhân trung thành và can đảm của Con Mẹ; và xin Mẹ nâng đỡ những anh chị em hôm nay còn đang chịu đau khổ vì đức tin.

----

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha diễn tả sự “gần gũi với các dân tộc Pakistan, Ấn Độ và Nepal đang bị tàn phá bởi những trận lũ lụt dữ dội”. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia quyến của họ, cũng như cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm họa này.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi “cầu nguyện để những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và thăng tiến hòa bình đạt kết quả tốt; để trong các cuộc đàm phán, thiện ích chung của các dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu”.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói: “Trong thời gian mùa hè này, tôi nhận được tin tức về rất nhiều sáng kiến đa dạng trong lãnh vực văn hóa và loan báo Tin Mừng, thường được tổ chức ngay tại những nơi nghỉ hè. Thật đẹp khi thấy niềm say mê Tin Mừng khơi dậy sự sáng tạo và dấn thân của các nhóm, các hội đoàn ở mọi lứa tuổi.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo, và ngài chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành.

 

17 tháng 8 2025, 16:33

Kinh Truyền Tin là kinh đọc để luôn nhớ Mầu nhiệm Nhập Thể 3 lần mỗi ngày: lúc 6 giờ sáng, lúc giữa trưa và chiều tối khoảng 6 giờ, là lúc chuông Kinh Truyền Tin được đánh lên. Từ ”Angelus” lấy từ câu đầu tiên trong kinh này -

Angelus Domini nuntiavit Mariae - (Thiên Thần Chúa truyền tin cho Đức Bà Maria). Kinh Truyền Tin gồm 3 câu đơn sơ qui hướng về sự Nhập Thể của Chúa Giêsu Kitô và 3 kinh Kính Mừng. Kinh nguyện này được Đức Giáo Hoàng đọc tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa chúa nhật và những ngày Lễ Trọng. Đức Giáo Hoàng cũng đọc một bài huấn dụ ngắn lấy từ các bài đọc Sách Thánh trong ngày. Tiếp đến ngài chào các tín hữu hành hương.

 Từ Lễ Phục Sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thay vì kinh Truyền Tin, các tín hữu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là một kinh nhắc nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cuối kinh có đọc 3 lần kinh Sáng Danh.

Kinh Truyền Tin/Kinh Nữ Vương Thiên đàng cuối cùng

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng... Thánh Maria...

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng ... Thánh Maria ...

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Và ở cùng chúng con.

Kính mừng... Thánh Maria...

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa! Chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha ... (3 lần)

Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ an muôn đời

Phép lành của Đức Giáo Hoàng

Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha

Hãy chúc tụng danh Chúa

Tư bây giờ và cho đến muôn đời

Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa

Là Đấng tạo thành trời đất

Xin Thiên Chúa toàn  năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen