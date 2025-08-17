Kinh Truyền Tin (17/8): Bước chân theo Chúa không phải là “trải đầy hoa hồng”

Trưa Chúa Nhật 17/8, sau khi dâng Thánh Lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Rotonda, Đức Thánh Cha đã về Dinh Giáo Hoàng ở Castel Gandolfo và cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu ở Quảng trường Tự Do.

Vatican News

Bài suy tư ngắn của Đức Thánh Cha về Tin Mừng Chúa Nhật XX thường niên:

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta một đoạn văn khó (x. Lc 12,49-53), trong đó Đức Giêsu, với những hình ảnh mạnh mẽ và rất thẳng thắn, nói với các môn đệ rằng sứ mạng của Người, cũng như của những ai bước theo Người, không phải là “trải đầy hoa hồng”, nhưng là “dấu chỉ bị chống đối” (x. Lc 2,34).

Khi nói như thế, Chúa tiên báo điều Người sẽ phải đối diện tại Giêrusalem: bị chống đối, bị bắt, bị sỉ nhục, bị đánh đòn, bị đóng đinh; khi sứ điệp của Người, dù nói về tình yêu và công lý, lại bị khước từ; khi các thủ lãnh của dân chúng phản ứng dữ dội trước lời rao giảng của Người. Thực ra, nhiều cộng đoàn mà thánh Luca nhắm đến trong các bản văn của ngài cũng đã trải qua kinh nghiệm ấy. Các cộng đoàn này, như sách Công vụ Tông đồ kể lại, là những cộng đoàn hiền hòa, tuy còn nhiều giới hạn, nhưng vẫn cố gắng sống hết sức trung thành sứ điệp bác ái của Thầy (x. Cv 4,32-33). Thế nhưng, họ vẫn bị bách hại.

Tất cả điều này nhắc chúng ta rằng không phải lúc nào điều tốt lành cũng nhận được sự đón nhận tích cực. Trái lại, đôi khi chính vì vẻ đẹp của điều thiện lại gây khó chịu cho những ai không tiếp nhận nó, nên người thực hiện lại phải đối diện với sự chống đối dữ dội, thậm chí với áp bức và bất công. Sống trong sự thật là điều phải trả giá, bởi trong thế gian có những kẻ chọn gian dối, và ma quỷ, lợi dụng điều đó, thường tìm cách cản trở việc lành.

Thế nhưng, Đức Giêsu mời gọi chúng ta, với sự trợ giúp của Người, đừng buông xuôi, cũng đừng theo não trạng thế gian này, nhưng hãy tiếp tục hành động vì điều thiện, cho chính mình và cho mọi người, kể cả cho những kẻ làm chúng ta đau khổ. Người mời gọi chúng ta đừng lấy bạo lực đáp trả bạo lực, nhưng hãy trung thành với sự thật trong đức ái. Các thánh tử đạo đã làm chứng bằng việc đổ máu mình vì đức tin; nhưng cả chúng ta, trong những hoàn cảnh và cách thức khác nhau, cũng có thể noi gương các ngài.

Chẳng hạn, hãy nghĩ đến cái giá mà một bậc cha mẹ tốt phải trả, nếu muốn giáo dục con cái cách đúng đắn theo những nguyên tắc lành mạnh: sớm hay muộn cũng phải biết một vài lần nói “không”, thực hiện những sửa dạy, và điều này làm cha mẹ đau khổ. Điều ấy cũng đúng cho một nhà giáo muốn đào tạo học trò cách đúng đắn; cho một chuyên gia, một tu sĩ, một chính trị gia muốn thực thi sứ mạng của mình cách lương thiện; và cho bất cứ ai cố gắng sống trung thực, trung thành với Tin Mừng trong bổn phận hằng ngày.

Thánh Inhaxiô thành Antiôkia, trên đường đi Roma để chịu tử đạo, đã viết cho các Kitô hữu ở Roma rằng: “Tôi không muốn anh chị em làm vừa lòng người đời, nhưng làm đẹp lòng Thiên Chúa” (Thư gửi tín hữu Rôma, 2,1). Và ngài còn nói thêm: “Đối với tôi, được chết trong Đức Giêsu Kitô thì quý giá hơn là được cai trị đến tận cùng cõi đất” (ibid., 6,1).

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cùng nhau cầu xin cùng Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tử đạo, để Mẹ giúp chúng ta trong mọi hoàn cảnh luôn là những chứng nhân trung thành và can đảm của Con Mẹ; và xin Mẹ nâng đỡ những anh chị em hôm nay còn đang chịu đau khổ vì đức tin.

----

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha diễn tả sự “gần gũi với các dân tộc Pakistan, Ấn Độ và Nepal đang bị tàn phá bởi những trận lũ lụt dữ dội”. Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân và gia quyến của họ, cũng như cho tất cả những ai đang chịu đau khổ vì thảm họa này.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi “cầu nguyện để những nỗ lực chấm dứt chiến tranh và thăng tiến hòa bình đạt kết quả tốt; để trong các cuộc đàm phán, thiện ích chung của các dân tộc luôn được đặt lên hàng đầu”.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói: “Trong thời gian mùa hè này, tôi nhận được tin tức về rất nhiều sáng kiến đa dạng trong lãnh vực văn hóa và loan báo Tin Mừng, thường được tổ chức ngay tại những nơi nghỉ hè. Thật đẹp khi thấy niềm say mê Tin Mừng khơi dậy sự sáng tạo và dấn thân của các nhóm, các hội đoàn ở mọi lứa tuổi.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các tín hữu hiện diện tại Castel Gandolfo, và ngài chúc mọi người một Chúa nhật tốt lành.