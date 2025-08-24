Tìm kiếm

Đức Giáo Hoàng

Kinh Truyền Tin (24/8): Chỉ chu toàn các nghi thức tôn giáo thôi thì chưa đủ

Trưa Chúa Nhật ngày 24/8, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên.

Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Trọng tâm của Tin Mừng hôm nay (Lc 13,22-30) là hình ảnh “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu dùng để trả lời cho một kẻ hỏi Người: “những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Chúa nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (c. 24).

Thoạt nghe, hình ảnh này làm nổi lên trong lòng chúng ta một vài thắc mắc: nếu Thiên Chúa là Cha của tình yêu và lòng thương xót, luôn dang rộng vòng tay để đón nhận chúng ta, thì tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng cửa ơn cứu độ thì hẹp?

Chắc chắn, Chúa không muốn làm chúng ta nản lòng. Trái lại, những lời ấy nhằm thức tỉnh sự tự mãn của những người nghĩ rằng mình đã được cứu, những người thực hành tôn giáo và vì thế cảm thấy mình đã ổn rồi. Thực ra, họ chưa hiểu rằng nếu chỉ thực hiện các nghi thức tôn giáo mà không để cho chúng biến đổi con tim thì không đủ: Chúa không muốn một việc phụng tự tách rời khỏi đời sống, và Người cũng không hài lòng với những hy lễ, những lời cầu nguyện nếu chúng không dẫn chúng ta đến chỗ sống tình bác ái với tha nhân và thực hành công lý. Vì vậy, khi họ đứng trước mặt Chúa mà vỗ ngực kể công rằng mình đã từng ăn uống với Người, đã từng nghe Người giảng dạy, thì sẽ nhận được câu trả lời: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (c. 27).

Anh chị em thân mến, sự chất vấn mà Tin Mừng gởi đến chúng ta hôm nay thật đẹp: trong khi chúng ta thường có xu hướng phán xét những ai xa rời đức tin, thì chính Chúa Giêsu lại làm lung lay “sự an toàn của các tín hữu”. Người nói rõ rằng không đủ nếu chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời nói, không đủ nếu chỉ cùng ăn cùng uống với Người trong Thánh Thể, hay chỉ am hiểu giáo lý Kitô giáo. Đức tin của chúng ta chỉ thật sự là đức tin khi thấm nhập toàn bộ cuộc sống, khi trở thành tiêu chuẩn cho những chọn lựa, khi biến chúng ta thành những con người dấn thân cho điều thiện và dám liều mình trong tình yêu, như chính Chúa Giêsu đã làm. Người đã không chọn con đường dễ dàng của thành công hay quyền lực, nhưng vì yêu thương và cứu độ chúng ta, Người đã bước qua “cửa hẹp” của Thập giá. Chính Người là thước đo của đức tin chúng ta, chính Người là cánh cửa mà chúng ta phải đi qua để được cứu độ (x. Ga 10,9), bằng cách sống tình yêu như Người và trở thành những người xây dựng công lý và hòa bình, qua chính cuộc sống của mình.

Đôi khi, điều này có nghĩa là phải đưa ra những chọn lựa khó khăn và không được ưa chuộng, phải chiến đấu chống lại tính ích kỷ của bản thân và biết hiến mình vì người khác, phải kiên trì trong điều thiện ngay cả nơi mà dường như sự dữ lấn át, v.v. Nhưng một khi bước qua ngưỡng cửa ấy, chúng ta sẽ khám phá ra một sự sống rộng mở theo cách mới mẻ, và ngay từ bây giờ, chúng ta được bước vào con tim rộng lớn của Thiên Chúa và niềm vui của bữa tiệc vĩnh cửu mà Người đã chuẩn bị cho chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta can đảm đi qua “cửa hẹp” của Tin Mừng, để chúng ta được mở lòng hân hoan đón nhận sự bao la của tình yêu Chúa Cha.

----

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với người dân tại Cabo Delgado, ở Mozambique, những nạn nhân của tình trạng bất an và bạo lực vẫn tiếp diễn, gây ra thương vong và khiến nhiều người phải di tản. Ngài nói: “Trong khi tha thiết kêu gọi mọi người đừng quên những người anh chị em này của chúng ta, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ, và bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ mang lại an ninh và hòa bình cho vùng đất đó”.

Ngài cũng nhắc đến hôm Thứ Sáu vừa qua, ngày 22 tháng 8, chúng ta đã hiệp thông trong việc ăn chay và cầu nguyện để nâng đỡ những người anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Hôm nay, chúng ta hiệp nhất với anh chị em Ucraina, những người, qua sáng kiến thiêng liêng “Lời cầu nguyện Thế giới cho Ucraina”, khẩn xin Chúa ban hòa bình cho đất nước đang chịu nhiều thương tích này.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới đến Roma và tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin với ngài.

24 tháng 8 2025, 14:48

Kinh Truyền Tin là kinh đọc để luôn nhớ Mầu nhiệm Nhập Thể 3 lần mỗi ngày: lúc 6 giờ sáng, lúc giữa trưa và chiều tối khoảng 6 giờ, là lúc chuông Kinh Truyền Tin được đánh lên. Từ ”Angelus” lấy từ câu đầu tiên trong kinh này -

Angelus Domini nuntiavit Mariae - (Thiên Thần Chúa truyền tin cho Đức Bà Maria). Kinh Truyền Tin gồm 3 câu đơn sơ qui hướng về sự Nhập Thể của Chúa Giêsu Kitô và 3 kinh Kính Mừng. Kinh nguyện này được Đức Giáo Hoàng đọc tại Quảng trường Thánh Phêrô trưa chúa nhật và những ngày Lễ Trọng. Đức Giáo Hoàng cũng đọc một bài huấn dụ ngắn lấy từ các bài đọc Sách Thánh trong ngày. Tiếp đến ngài chào các tín hữu hành hương.

 Từ Lễ Phục Sinh cho đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thay vì kinh Truyền Tin, các tín hữu đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là một kinh nhắc nhớ sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Cuối kinh có đọc 3 lần kinh Sáng Danh.

Cầu nguyện với Đức Giáo hoàng

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Kinh Truyền Tin

Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng... Thánh Maria...

Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền.

Kính mừng ... Thánh Maria ...

Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Và ở cùng chúng con.

Kính mừng... Thánh Maria...

Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lời nguyện

Lạy Chúa! Chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại, được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Sáng Danh Đức Chúa Cha ... (3 lần)

Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ an muôn đời

Phép lành của Đức Giáo Hoàng

Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Cha

Hãy chúc tụng danh Chúa

Tư bây giờ và cho đến muôn đời

Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa

Là Đấng tạo thành trời đất

Xin Thiên Chúa toàn  năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen