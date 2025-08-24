Kinh Truyền Tin (24/8): Chỉ chu toàn các nghi thức tôn giáo thôi thì chưa đủ

Trưa Chúa Nhật ngày 24/8, từ cửa sổ Dinh Tông Toà, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô. Bài suy tư của Đức Thánh Cha trước khi đọc kinh dựa trên đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên.

Vatican News

Bài suy tư của Đức Thánh Cha

Anh chị em thân mến, chúc Chúa nhật tốt lành!

Trọng tâm của Tin Mừng hôm nay (Lc 13,22-30) là hình ảnh “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu dùng để trả lời cho một kẻ hỏi Người: “những người được cứu thoát thì ít, có phải không?”. Chúa nói: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (c. 24).

Thoạt nghe, hình ảnh này làm nổi lên trong lòng chúng ta một vài thắc mắc: nếu Thiên Chúa là Cha của tình yêu và lòng thương xót, luôn dang rộng vòng tay để đón nhận chúng ta, thì tại sao Chúa Giêsu lại nói rằng cửa ơn cứu độ thì hẹp?

Chắc chắn, Chúa không muốn làm chúng ta nản lòng. Trái lại, những lời ấy nhằm thức tỉnh sự tự mãn của những người nghĩ rằng mình đã được cứu, những người thực hành tôn giáo và vì thế cảm thấy mình đã ổn rồi. Thực ra, họ chưa hiểu rằng nếu chỉ thực hiện các nghi thức tôn giáo mà không để cho chúng biến đổi con tim thì không đủ: Chúa không muốn một việc phụng tự tách rời khỏi đời sống, và Người cũng không hài lòng với những hy lễ, những lời cầu nguyện nếu chúng không dẫn chúng ta đến chỗ sống tình bác ái với tha nhân và thực hành công lý. Vì vậy, khi họ đứng trước mặt Chúa mà vỗ ngực kể công rằng mình đã từng ăn uống với Người, đã từng nghe Người giảng dạy, thì sẽ nhận được câu trả lời: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!” (c. 27).

Anh chị em thân mến, sự chất vấn mà Tin Mừng gởi đến chúng ta hôm nay thật đẹp: trong khi chúng ta thường có xu hướng phán xét những ai xa rời đức tin, thì chính Chúa Giêsu lại làm lung lay “sự an toàn của các tín hữu”. Người nói rõ rằng không đủ nếu chỉ tuyên xưng đức tin bằng lời nói, không đủ nếu chỉ cùng ăn cùng uống với Người trong Thánh Thể, hay chỉ am hiểu giáo lý Kitô giáo. Đức tin của chúng ta chỉ thật sự là đức tin khi thấm nhập toàn bộ cuộc sống, khi trở thành tiêu chuẩn cho những chọn lựa, khi biến chúng ta thành những con người dấn thân cho điều thiện và dám liều mình trong tình yêu, như chính Chúa Giêsu đã làm. Người đã không chọn con đường dễ dàng của thành công hay quyền lực, nhưng vì yêu thương và cứu độ chúng ta, Người đã bước qua “cửa hẹp” của Thập giá. Chính Người là thước đo của đức tin chúng ta, chính Người là cánh cửa mà chúng ta phải đi qua để được cứu độ (x. Ga 10,9), bằng cách sống tình yêu như Người và trở thành những người xây dựng công lý và hòa bình, qua chính cuộc sống của mình.

Đôi khi, điều này có nghĩa là phải đưa ra những chọn lựa khó khăn và không được ưa chuộng, phải chiến đấu chống lại tính ích kỷ của bản thân và biết hiến mình vì người khác, phải kiên trì trong điều thiện ngay cả nơi mà dường như sự dữ lấn át, v.v. Nhưng một khi bước qua ngưỡng cửa ấy, chúng ta sẽ khám phá ra một sự sống rộng mở theo cách mới mẻ, và ngay từ bây giờ, chúng ta được bước vào con tim rộng lớn của Thiên Chúa và niềm vui của bữa tiệc vĩnh cửu mà Người đã chuẩn bị cho chúng ta.

Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta can đảm đi qua “cửa hẹp” của Tin Mừng, để chúng ta được mở lòng hân hoan đón nhận sự bao la của tình yêu Chúa Cha.

----

Sau Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với người dân tại Cabo Delgado, ở Mozambique, những nạn nhân của tình trạng bất an và bạo lực vẫn tiếp diễn, gây ra thương vong và khiến nhiều người phải di tản. Ngài nói: “Trong khi tha thiết kêu gọi mọi người đừng quên những người anh chị em này của chúng ta, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cho họ, và bày tỏ hy vọng rằng những nỗ lực của các nhà lãnh đạo quốc gia sẽ mang lại an ninh và hòa bình cho vùng đất đó”.

Ngài cũng nhắc đến hôm Thứ Sáu vừa qua, ngày 22 tháng 8, chúng ta đã hiệp thông trong việc ăn chay và cầu nguyện để nâng đỡ những người anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh. Hôm nay, chúng ta hiệp nhất với anh chị em Ucraina, những người, qua sáng kiến thiêng liêng “Lời cầu nguyện Thế giới cho Ucraina”, khẩn xin Chúa ban hòa bình cho đất nước đang chịu nhiều thương tích này.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu hành hương từ nhiều nơi trên thế giới đến Roma và tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin với ngài.