Thánh John Henry Newman sẽ trở thành Tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội

Vào ngày 31/7/2025, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Tuyên thánh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã phê chuẩn quyết định tuyên bố Thánh Gioan Henry Newman, một cựu linh mục Anh giáo sống vào thế kỷ XIX đã chuyển sang Công giáo, là Thánh Tiến sĩ thứ 38 của Giáo hội hoàn vũ.

Vatican News

Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã xác nhận "ý kiến tán thành" của Phiên họp toàn thể các Hồng y và Giám mục, các thành viên của Bộ Phong thánh, liên quan đến tước hiệu Tiến sĩ Giáo hội Hoàn vũ, tước hiệu sẽ sớm được trao cho Thánh John Henry Newman.

Cho đến nay, chỉ có 37 vị, trong đó có 4 phụ nữ, được Giáo hội phong tiến sĩ, một danh hiệu được trao để ghi nhận những đóng góp quan trọng của một vị thánh đã được phong thánh trong việc phát triển kiến thức về giáo lý, thần học hoặc linh đạo của Giáo hội.

Thánh Newman sinh tại London và được rửa tội trong Giáo hội Anh giáo vào năm 1801. Khi là một linh mục Anh giáo, ngài được công nhận là một trong những bộ óc lỗi lạc nhất trong giáo hội của mình - một người thu hút bằng cả lời nói lẫn chữ viết.

Cuộc đời Thánh Newman: Hành trình từ Bóng tối và Hình ảnh đến Chân lý

Chuyến đi Ý năm 1832 đã đào sâu hơn sự tìm kiếm nội tâm của ngài. Ngài mang trong lòng một khát khao được biết đến chiều sâu của Chúa, “Ánh sáng nhân từ” của Người, điều đối với ngài cũng là ánh sáng của Chân lý - chân lý về Chúa Kitô, bản chất đích thực của Giáo hội, và truyền thống của những thế kỷ đầu, khi các Giáo phụ nói với một Giáo hội vẫn còn chưa bị chia rẽ. Oxford - trung tâm đức tin của ngài và là nơi vị thánh tương lai sống và làm việc - đã trở thành con đường mà niềm tin của ngài dần dần chuyển sang Công giáo.

Năm 1845, ngài đã đúc kết hành trình tâm linh của mình vào tác phẩm Luận về Sự Phát triển Giáo lý Kitô giáo, thành quả của một hành trình dài theo đuổi Ánh sáng ấy, Ánh sáng mà ngài đã nhận ra trong Giáo hội Công giáo - một Giáo hội mà ngài coi là chính Giáo hội được sinh ra từ trái tim Chúa Kitô, Giáo hội của các vị tử đạo và các Giáo phụ thời xưa, giống như một cái cây, đã lớn lên và phát triển qua lịch sử. Ngay sau đó, ngài xin được gia nhập Giáo hội Công giáo, sự kiện diễn ra vào ngày 8/10/1845. Sau này ngài viết về khoảnh khắc đó: “Giống như việc cập bến sau một vùng biển động; và niềm hạnh phúc của tôi về điều đó vẫn còn mãi cho đến ngày nay”.

Vào năm 1846, ngài trở lại Ý và gia nhập chủng viện của Bộ Truyền giáo, mặc dù là một nhà thần học và nhà tư tưởng nổi tiếng quốc tế. Ngài được thụ phong linh mục Công giáo vào ngày 30/5/1847.

Năm 1879, Đức Lêô XIII thăng ngài làm Hồng y. Ngài chọn khẩu hiệu “Cor ad cor loquitur” (“Trái tim nói với trái tim”) để diễn tả sự hoán cải trong chính trái tim mình, thông qua trái tim của Thiên Chúa.

Ngài tiếp tục công việc tông đồ với cường độ không hề suy giảm cho đến khi qua đời vào ngày 11/8/1890. Trên mộ, ngài yêu cầu chỉ khắc tên mình và một câu ngắn gọn tóm tắt chặng đường phi thường của 89 năm cuộc đời: Ex umbris et imaginibus in Veritatem, “Từ bóng tối và hình ảnh đến Chân lý”.

Là một người Công giáo, Thánh Newman đã đào sâu và đóng góp vào giáo huấn của Giáo hội, nhờ kiến thức sâu rộng về thần học và sự hiểu biết sâu sắc về thời hiện đại, dựa trên Phúc Âm. Các tác phẩm của ngài bao gồm 40 cuốn sách và hơn 20.000 lá thư.

Đức Biển Đức XVI tuyên phong chân phước cho ngài vào ngày 19/9/2010, và Đức Phanxicô tuyên ngài lên hàng hiển thánh vào ngày 13/10/2019.