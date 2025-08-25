Đức Thánh Cha: Tôi cầu xin Thiên Chúa để tại Ucraina im tiếng súng và con đường đối thoại được mở ra

Vào ngày Quốc khánh của Ucraina, được cử hành hôm 24/8/2025, Đức Thánh Cha đã gửi một sứ điệp cho Tổng thống Volodymyr Zelenskyy, bảo đảm về “lời cầu nguyện cho dân tộc Ucraina đang chịu đau khổ vì chiến tranh, đặc biệt cho tất cả những người bị thương tích thân thể, cho những người đã mất đi người thân yêu, và cho những ai bị tước mất mái ấm gia đình”.

Vatican News

Đức Thánh Cha viết: “Với con tim bị thương tích bởi bạo lực đang tàn phá đất nước anh chị em, tôi ngỏ lời với anh chị em”. Ngài cũng cầu xin Thiên Chúa an ủi những ai đang chịu hậu quả của xung đột, củng cố sức mạnh cho “những người bị thương” và ban “sự an nghỉ muôn đời cho những người đã khuất”. Ngài khẩn cầu Thiên Chúa Toàn Năng “lay động tâm hồn những người thiện chí” và để “tiếng súng im bặt”, nhường chỗ cho “đối thoại” và mở ra “con đường hòa bình vì lợi ích của mọi người”. Ngài kết thúc sứ điệp: “Tôi phó thác đất nước của anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình”.

Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Zelenskyy công bố trong một bài đăng trên tài khoản X của ông. Ông viết: “Tôi chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha vì những lời sâu sắc, lời cầu nguyện và sự quan tâm của ngài dành cho dân tộc Ucraina giữa một cuộc chiến tàn khốc”.

Ông Zelenskyy nhấn mạnh rằng mọi “niềm hy vọng” và “nỗ lực” của đất nước đều “hướng tới việc đạt được nền hòa bình mong chờ từ lâu”, “để điều thiện, sự thật và công lý được chiến thắng”, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với “sự hướng dẫn về luân lý và sự hỗ trợ” của Đức Thánh Cha.